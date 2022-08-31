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США проводили с Украиной "военные игры" перед контрнаступлением на юге - СМИ

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 23:51
США проводили с Украиной военные игры перед контрнаступлением на юге - СМИ
фото Getty Images

Во время подготовки к контрнаступлению Украины США призвали Киев к ограниченной операции по целям и географии, чтобы избежать чрезмерного растяжения сил и "застревания" на нескольких фронтах одновременно.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на многочисленные источники на Западе и Украине.

По их словам, дискуссии между Украиной и США предусматривали участие в "военных играх" - аналитических упражнениях, которые имели целью помочь украинским военным понять, какие силы им нужно будет собрать, чтобы добиться успеха при разных сценариях.

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Украина сначала хотела осуществить более широкое контрнаступление, но в последние недели решила сузить его до юга – Херсонской области.

Спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил CNN, что США ведут регулярный диалог между военными на многих уровнях с Украиной.

"Мы не будем комментировать особенности этих взаимодействий. В общем, мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защищают свою страну от российской агрессии. В конце концов, окончательные решения относительно своих действий принимают украинцы", – сказал Райдер.

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Источники, опрошенные CNN, утверждают, что между силами Украины и России установился больший паритет, но на Западе пока не хотят называть военную операцию на юге контрнаступлением.

По последним данным разведки, еще не ясно, насколько Украине удастся восстановить контроль над оккупированными территориями.

С украинской стороны говорят, что наступление скорее всего будет медленным, а приближение холодной зимней погоды, а затем весны, когда земля превращается в грязи, боевые действия могут приостановиться.

Напомним, 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

Как сообщалось, Белый дом видел сообщение о том, что Украина начала контрнаступление против российских войск на юге, но не хочет комментировать конкретные украинские военные операции.

Темы: СШАвойна
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