США проводили с Украиной "военные игры" перед контрнаступлением на юге - СМИ

Во время подготовки к контрнаступлению Украины США призвали Киев к ограниченной операции по целям и географии, чтобы избежать чрезмерного растяжения сил и "застревания" на нескольких фронтах одновременно.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на многочисленные источники на Западе и Украине.

По их словам, дискуссии между Украиной и США предусматривали участие в "военных играх" - аналитических упражнениях, которые имели целью помочь украинским военным понять, какие силы им нужно будет собрать, чтобы добиться успеха при разных сценариях.

Украина сначала хотела осуществить более широкое контрнаступление, но в последние недели решила сузить его до юга – Херсонской области.

Спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил CNN, что США ведут регулярный диалог между военными на многих уровнях с Украиной.

"Мы не будем комментировать особенности этих взаимодействий. В общем, мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защищают свою страну от российской агрессии. В конце концов, окончательные решения относительно своих действий принимают украинцы", – сказал Райдер.

Источники, опрошенные CNN, утверждают, что между силами Украины и России установился больший паритет, но на Западе пока не хотят называть военную операцию на юге контрнаступлением.

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По последним данным разведки, еще не ясно, насколько Украине удастся восстановить контроль над оккупированными территориями.

С украинской стороны говорят, что наступление скорее всего будет медленным, а приближение холодной зимней погоды, а затем весны, когда земля превращается в грязи, боевые действия могут приостановиться.

Напомним, 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

Как сообщалось, Белый дом видел сообщение о том, что Украина начала контрнаступление против российских войск на юге, но не хочет комментировать конкретные украинские военные операции.