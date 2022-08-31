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США проводили з Україною "військові ігри" перед контрнаступом на півдні – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 23:51
США проводили з Україною військові ігри перед контрнаступом на півдні – ЗМІ
фото Getty Images

Під час підготовки до контрнаступу України США закликали Київ до обмеженої операції в плані цілей та географії, щоб уникнути надмірного розтягування сил та "застрягання" на кількох фронтах одночасно.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє CNN із посиланням на численні джерела на Заході та в Україні.

За їхніми словами, дискусії між Україною і США передбачали участь у "військових іграх" – аналітичних вправах, які мали на меті допомогти українським військовим зрозуміти, які сили їм потрібно буде зібрати, щоб досягти успіху за різних сценаріїв.

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Україна спочатку хотіла здійснити ширший контрнаступ, але в останні тижні вирішила звузити його до півдня – Херсонської області.

Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер підтвердив CNN, що США ведуть регулярний діалог між військовими на багатьох рівнях з Україною.

"Ми не коментуватимемо особливості цих взаємодій. Загалом ми надаємо українцям інформацію, щоб допомогти їм краще зрозуміти загрози, з якими вони стикаються, і захищають свою країну від російської агресії. Зрештою, остаточні рішення щодо своїх дій ухвалюють українці", – сказав Райдер.

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Джерела, опитані CNN, стверджують, що між силами України та Росії встановився більший паритет, але на Заході поки не хочуть називати військову операцію на півдні контрнаступом.

За останніми даними розвідки, ще не зрозуміло, наскільки Україні вдасться відновити контроль над окупованими територіями.

З українського боку кажуть, що наступ, найімовірніше, буде повільним, а наближення холодної зимової погоди, а потім весни, коли земля перетворюється на багнюку, бойові дії можуть призупинитися.

Нагадаємо, 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

Як повідомлялося, Білий дім бачив повідомлення про те, що Україна розпочала контрнаступ проти російських військ на півдні, але не хоче коментувати конкретні українські військові операції.

Теми: СШАвійна
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