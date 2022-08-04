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Япония заявила, что выпущенные Китаем баллистические ракеты впервые упали в ее воды

Четверг, 4 августа 2022, 17:05

Пять баллистических ракет, выпущенных китайскими военными, которые проводят учения на территории Тайваня, впервые упали в исключительную экономическую зону Японии, заявило в четверг японское правительство.

Об этом пишет японское агентство Kyodo, сообщает "Европейская правда".

Министр обороны Нобуо Киси заявил, что это первый случай, когда принадлежащая китайским военным баллистическая ракета попала в японские воды.

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"Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей", – сказал он.

Правительство Японии заявило дипломатический протест китайскому правительству.

Во вторник вечером Китай объявил, что проведет некоторые из своих крупнейших военных учений, включая запуски баллистических ракет, в ответ на визит в Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Определенные Китаем зоны для учений расположены вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, кое-где вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.

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Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не дадут себя запугать угрозами и воинственной риторикой Китая в связи с поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань.

Подробнее о значении этого визита - в статье Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином

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