Японія заявила, що випущені Китаєм балістичні ракети вперше впали у її води

П'ять балістичних ракет, випущених китайськими військовими, які проводять навчання біля Тайваню, вперше впали у виняткову економічну зону Японії, заявив у четвер японський уряд.

Про це пише японське агентство Kyodo, повідомляє "Європейська правда".

Міністр оборони Нобуо Кісі заявив, що це перший випадок, коли балістична ракета, що належить китайським військовим, потрапила у японські води.

"Це серйозна проблема, яка стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей", - сказав він.

Уряд Японії заявив дипломатичний протест китайському уряду.

У вівторок ввечері Китай оголосив, що проведе деякі зі своїх найбільших військових навчань, включно з запусками балістичних ракет, у відповідь на візит до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Визначені Китаєм зони для навчань розташовані довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди - впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді.

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Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.

Детальніше про значення цього візиту - у статті Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном