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Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 17:45
Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА
Ярослав Янушевич и Владимир Зеленский, сайт президента

Президент Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской облгосадминистрации.

Источник: сайт президента Украины, херсонское издание "Мост", "Зеркало недели"

Дословно: "Владимир Зеленский вручил Ярославу Янушевичу служебное удостоверение и сказал, что его (Янушевича - ред.) опыт и профессионализм пригодятся при выполнении задач, поставленных перед ним как главой важного региона".

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Справка: Ярослав Янушевич родился в 1978 году в Киеве. В 2000 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, в 2009 году – Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова и Национальную академию государственного управления. Он доктор юридических наук.

С 2011 по 2013 год – заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины. В 2013-2014 гг. – заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины. С 2014 года по 2016 год – исполнительный директор предприятия "Украинский государственный центр радиочастот". С 2016 года – советник генерального директора ГП "Украинский государственный центр радиочастот".

По информации херсонского ресурса "Мост", Янушевич в 2014 году был люстрирован. Кроме того, "Зеркало недели" сообщает, что ранее он "пользовался особым доверием" бывшего премьера Николая Азарова, а также имел дружеские отношения с его сыном.

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Предыстория:

  • Напомним, 28 июня Кабмин согласовал увольнение с этого поста Геннадия Лагуты.
  • 9 июля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ и назначил временным исполняющим обязанности главы ОГА заместителя Лагуты Дмитрия Бутрия.

Темы: Херсонская областьХерсонЗеленский
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