Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ким закрывает Николаев на 2 дня

Валентина РоманенкоПятница, 5 августа 2022, 12:13
Ким закрывает Николаев на 2 дня
Виталий Ким. фото УП

В Николаеве с 23 часов вечера вводится долгий комендантский час – до 5 утра понедельника 8 августа.

Источник: глава Ноколаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 года до 05:00 8 августа 2022 года. Всех прошу отнестись с пониманием, спланировать выходные и сделать закупки на эти два дня".

Реклама:

Ким заверил: честным людям переживать нечего. В случае если нужно выгулять собаку (недалеко от дома) – нужно брать с собой документы.

На выходные город закрывается, его нужно будет объезжать. Мосты разводить власти не будут. Никакого нападения от врага не ожидается, напротив ВСУ успешно ликвидируют оккупантов (в частности уничтожили обстреливавший город дивизион С-300).

Районы города будут отрабатываться в том числе по коллаборантам.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 20 июля глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал, что областной центр закроют на время для нейтрализации коллаборантов и предателей.
  • Глава ОВА опубликовал пошаговую инструкцию для тех, кто имеет информацию о корректировщиках огня оккупантов.
  • По словам Кима, после подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, граждане, которые помогают оберегать Николаевщину от обстрелов, получат вознаграждение в $100.

Читайте также: Виталий Ким: Мы прошли состояние, когда "все пропало" и "мы всем наваляли". Сейчас состояние "нужно тяжело работать ради победы"

Темы: Николаев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
Все новости...
Реклама: