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Ким закрывает Николаев на 2 дня

Валентина РоманенкоПятница, 5 августа 2022, 12:13
Виталий Ким. фото УП

В Николаеве с 23 часов вечера вводится долгий комендантский час – до 5 утра понедельника 8 августа.

Источник: глава Ноколаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 года до 05:00 8 августа 2022 года. Всех прошу отнестись с пониманием, спланировать выходные и сделать закупки на эти два дня".

Ким заверил: честным людям переживать нечего. В случае если нужно выгулять собаку (недалеко от дома) – нужно брать с собой документы.

На выходные город закрывается, его нужно будет объезжать. Мосты разводить власти не будут. Никакого нападения от врага не ожидается, напротив ВСУ успешно ликвидируют оккупантов (в частности уничтожили обстреливавший город дивизион С-300).

Районы города будут отрабатываться в том числе по коллаборантам.

Предыстория:

  • 20 июля глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал, что областной центр закроют на время для нейтрализации коллаборантов и предателей.
  • Глава ОВА опубликовал пошаговую инструкцию для тех, кто имеет информацию о корректировщиках огня оккупантов.
  • По словам Кима, после подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, граждане, которые помогают оберегать Николаевщину от обстрелов, получат вознаграждение в $100.

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Темы: Николаев
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