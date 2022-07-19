Ким написал инструкцию, как сдавать корректировщиков огня

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал пошаговую инструкцию для тех, кто имеет информацию о корректировщиках огня оккупантов.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "О вознаграждении за корректировщиков огня.

Предоставьте сведения на лиц, которые, по вашему мнению, корректируют огонь военных РФ и помогают им. Отправляйте следующие сведения на электронный ящик – 100otkima@gmail.com".

Детали: Ким просит в письме указать:

Данные лица, которое сдает оккупанту места нахождения украинских военных или корректирует огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность),

Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным России,

ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

По словам Кима, после подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, граждане, которые помогают оберегать Николаевщину от обстрелов, получат вознаграждение в $100.

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