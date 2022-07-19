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Ким написал инструкцию, как сдавать корректировщиков огня

Ирина БалачукВторник, 19 июля 2022, 15:08
Виталий Ким. Фото УП

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал пошаговую инструкцию для тех, кто имеет информацию о корректировщиках огня оккупантов.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "О вознаграждении за корректировщиков огня.

Предоставьте сведения на лиц, которые, по вашему мнению, корректируют огонь военных РФ и помогают им. Отправляйте следующие сведения на электронный ящик – 100otkima@gmail.com".

Детали: Ким просит в письме указать:

  • Данные лица, которое сдает оккупанту места нахождения украинских военных или корректирует огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность),
  • Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным России,
  • ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

По словам Кима, после подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, граждане, которые помогают оберегать Николаевщину от обстрелов, получат вознаграждение в $100.

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Предыстория

  • Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал вознаграждение 100 долларов за информацию, которая поможет ловить корректировщиков российского огня в Николаевской области.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на ближайшем заседании Ставки Верховного главнокомандующего будет рассмотрен вопрос борьбы с корректировщиками вражеского огня.

Темы: Николаевская областьвойна
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