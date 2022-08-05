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Беларусь еще на неделю продолжила свои военные учения

Александр ШумилинПятница, 5 августа 2022, 14:28
Беларусь еще на неделю продолжила свои военные учения
Фото: Getty Images

Беларусь еще на неделю продолжила военные учения на своей территории до 13 августа.

Источник: мониторинговая группа "Белорусский Гаюн"

Подробности: О продолжении учений свидетельствуют графики проведения учений на полигонах. 7 августа будет выходным днем для всех полигонов, 6 августа – для некоторых.

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Дословно: "Общее количество продолжений составило 15 недель.

Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Последний раз Беларусь продолжала учение 29 июля.
  • Также в августе стало известно, что белорусский военный контингент примет участие в совместном тактико-специальном учении в составе подразделений сил специальных операций вооруженных сил Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Темы: Беларусьвойна
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