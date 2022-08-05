Путин взял на встречу с Эрдоганом Кадырова: среди тем – война в Украине
Президент России Владимир Путин 5 августа в Сочи встречается со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в составе российской делегации прибыл также глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник: Радио Свобода, ТАСС, Вы слушали маяк в Telegram
Детали: Стороны уже прибыли в черноморский курорт.
Путін взяв на зустріч із Ердоганом Кадирова: говоритимуть про війну в Україні. Відео з Telegram-каналу Вы слушали маяк pic.twitter.com/UHqdYkzgIQ— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 5, 2022
Ожидается, что доминирующими темами на переговорах, будут прекращение войны России в Украине и перспектива турецкого наступления в Сирии.
Встреча Эрдогана и Путина с глазу на глаз запланирована на 15:00, после этого состоятся переговоры в составе делегаций.
Сообщается, что пресс-конференцию Путина и Эрдогана отменили из-за графика турецкого лидера, но российские организаторы все равно подготовили зал – на случай если президенты передумают.
Предыстория:
- 26 июля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну против Украины.
- Прессекратарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган в Сочи намерены обсудить военно-техническое сотрудничество.