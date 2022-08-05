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Путин взял на встречу с Эрдоганом Кадырова: среди тем – война в Украине

Ирина БалачукПятница, 5 августа 2022, 15:18
Путин взял на встречу с Эрдоганом Кадырова: среди тем – война в Украине
Эрдоган и Путин на встрече 19 июля. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин 5 августа в Сочи встречается со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в составе российской делегации прибыл также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: Радио Свобода, ТАСС, Вы слушали маяк в Telegram

Детали: Стороны уже прибыли в черноморский курорт.

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Ожидается, что доминирующими темами на переговорах, будут прекращение войны России в Украине и перспектива турецкого наступления в Сирии.

Встреча Эрдогана и Путина с глазу на глаз запланирована на 15:00, после этого состоятся переговоры в составе делегаций.

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Сообщается, что пресс-конференцию Путина и Эрдогана отменили из-за графика турецкого лидера, но российские организаторы все равно подготовили зал – на случай если президенты передумают.

Предыстория: 

Темы: РосcияПутинЭрдоганКадыров
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