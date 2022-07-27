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Путин и Эрдоган в Сочи будут говорить о военно-техническом сотрудничестве – Кремль

"Украинская правда"Среда, 27 июля 2022, 13:21
Путин и Эрдоган в Сочи будут говорить о военно-техническом сотрудничестве – Кремль
Фото, пресс-служба Кремля

Прессекратарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи намерены обсудить военно-техническое сотрудничество.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится в повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на очень высоком уровне".

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Детали: Отвечая на вопрос о просьбе Путина привлечь Россию к производству беспилотников Bayraktar, Песков отметил, что "во время недавних контактов двух президентов тема ВТС в разных измерениях затрагивалаcm".

Что предшествовало:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну против Украины.
  • 26 июля CNN Türk сообщало, что Путин просил турецкого лидера помочь открыть завод по производству ударных беспилотников Bayraktar.

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Темы: ЭрдоганПутинвойна
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