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РосСМИ: коллаборанта Сальдо отвезли в Крым, он в коме

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 16:20
РосСМИ: коллаборанта Сальдо отвезли в Крым, он в коме
ВЛАДИМИР САЛЬДО. ФОТО: FACEBOOK

Назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Источник: РБК, Telegram-канал Baza

Детали: Сообщается, что Сальдо собираются перевезти спецбортом из Крыма в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже.

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Сейчас состояние изменника оценивается как тяжелое, врачи подозревают, что Сальдо могли отравить. По другим данным, Сальдо мог перенести инсульт.

Что предшествовало

  • 4 августа Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое "полномочия" передает "исполняющему обязанности" Сергею Елисееву.
  • В июле представители оккупационной "власти" Херсонской области заявили о предотвращении покушения на Сальдо.

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Темы: войнаХерсонская областьоккупацияРосcия
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