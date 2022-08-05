РосСМИ: коллаборанта Сальдо отвезли в Крым, он в коме

Назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Источник: РБК, Telegram-канал Baza

Детали: Сообщается, что Сальдо собираются перевезти спецбортом из Крыма в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже.

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Сейчас состояние изменника оценивается как тяжелое, врачи подозревают, что Сальдо могли отравить. По другим данным, Сальдо мог перенести инсульт.

Что предшествовало:

4 августа Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое "полномочия" передает "исполняющему обязанности" Сергею Елисееву.

В июле представители оккупационной "власти" Херсонской области заявили о предотвращении покушения на Сальдо.