Оккупанты обстреляли ЗАЭС: попали в высоковольтную линию – Энергоатом
Российские оккупанты снова обстреляли территорию Запорожской АЭС – зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки, враг попал в высоковольтную линию связи.
Источник: Энергоатом в Telegram
Дословно Энергоатом: "5 августа российские военные снова прибегли к провокациям. В результате их обстрела в 14:30 зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.
Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС".
Детали: В Энергоатоме подчеркнули, что ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии.
Вместе с тем сообщается, что было принято решение разгрузить и отключить от сети один из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции.
"Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы", – подытожили в Энергоатоме.
Предыстория:
- Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские войска используют Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, чтобы усилить страх ядерной катастрофы и снизить желание Запада оказывать военную поддержку Украине.
- По данным Энергоатома, оккупанты устанавливают ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС, из которых обстреливают район Никополя.