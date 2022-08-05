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Оккупанты обстреляли ЗАЭС: попали в высоковольтную линию – Энергоатом

Ирина БалачукПятница, 5 августа 2022, 17:15
Оккупанты обстреляли ЗАЭС: попали в высоковольтную линию – Энергоатом
ЗАЭС из Telegram Энергоатома

Российские оккупанты снова обстреляли территорию Запорожской АЭС – зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки, враг попал в высоковольтную линию связи.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно Энергоатом: "5 августа российские военные снова прибегли к провокациям. В результате их обстрела в 14:30 зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.

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Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС".

Детали: В Энергоатоме подчеркнули, что ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии.

Вместе с тем сообщается, что было принято решение разгрузить и отключить от сети один из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции.

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"Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы", – подытожили в Энергоатоме.

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Темы: Запорожская областьЗАЭСвойна
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