Оккупанты обстреляли ЗАЭС: попали в высоковольтную линию – Энергоатом

Российские оккупанты снова обстреляли территорию Запорожской АЭС – зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки, враг попал в высоковольтную линию связи.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно Энергоатом: "5 августа российские военные снова прибегли к провокациям. В результате их обстрела в 14:30 зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.

Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС".

Детали: В Энергоатоме подчеркнули, что ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии.

Вместе с тем сообщается, что было принято решение разгрузить и отключить от сети один из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции.

"Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы", – подытожили в Энергоатоме.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: