Пророссийские партии хотят вернуться в украинскую политику: пошли по судам

7 из 16 пророссийских партий оспаривают свой запрет в Верховном Суде.

Источник: ЧЕСНО

Дословно: "По состоянию на 5 августа известно, что апелляционные жалобы подали партии "Социалисты", Союз левых сил, ОПЗЖ, Партия Шария и Социалистическая партия Украины.

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Последними жалобы на решение Восьмого апелляционного суда Львова подали "Прогрессивная социалистическая партия Украины" Натальи Витренко и партия "Счастливая Украина" (ранее "Успешная страна") - политическая сила эксминистра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко".

Детали: Верховный Суд уже начал рассматривать апелляционные жалобы "Союза левых сил" и партии "Социалисты".

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