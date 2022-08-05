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Пророссийские партии хотят вернуться в украинскую политику: пошли по судам

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 17:41
Фото іллюстративное

7 из 16 пророссийских партий оспаривают свой запрет в Верховном Суде.

Источник: ЧЕСНО

Дословно: "По состоянию на 5 августа известно, что апелляционные жалобы подали партии "Социалисты", Союз левых сил, ОПЗЖ, Партия Шария и Социалистическая партия Украины.

Последними жалобы на решение Восьмого апелляционного суда Львова подали "Прогрессивная социалистическая партия Украины" Натальи Витренко и партия "Счастливая Украина" (ранее "Успешная страна") - политическая сила эксминистра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко".

Детали: Верховный Суд уже начал рассматривать апелляционные жалобы "Союза левых сил" и партии "Социалисты".

Предыстория:

  • 21 июня в Минюсте сообщали, что в Украине уже запретили 10 пророссийских партий, еще по 7 дела находились в суде.
  • 14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий.

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Темы: партииУкраинаРосcиясуд
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