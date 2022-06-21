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В Україні готуються заборонити ще 7 проросійських партій – Мін’юст

Ірина БалачукВівторок, 21 червня 2022, 15:17
В Україні готуються заборонити ще 7 проросійських партій – Мін’юст
Фото pixabay.com

В Україні уже заборонили 10 проросійських партій, ще щодо 7 справи перебувають у суді.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на заступницю міністра юстиції Валерію Коломієць

Пряма мова Коломієць: "11 з них (з 17 судових позовів щодо заборони діяльності проросійських партій – ред.) – на виконання рішення РНБО, 5 – через отримання інформації від СБУ про злочинну діяльність цих політичних сил, зокрема за допомогу окупанту. І одна партія, назва якої відрізняється від назви територіальних представництв, – партія "Русь Єдина", її територіальні підрозділи називаються "Політики Путіна". Ми вже рік розглядаємо цю справу".

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Деталі: Заступниця міністра зазначила, що наразі жодна із заборонених партій не оскаржила рішення суду.

Водночас вона висловила упевненість, що більшість, якщо не всі, подадуть на оскарження – у партій для цього ще є по 20 днів.

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Теми: Українавійнапартіїсуд
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