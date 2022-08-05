Обстрел ЗАЭС: Зеленский требует санкции против "Росатома" из-за ядерных угроз
После обстрелов оккупантов Запорожской АЭС президент Владимир Зеленский требует, чтобы против российской атомной отрасли применили жесткие санкции.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды в день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора.
Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма.
Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности.
Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии".
Предыстория:
- 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
- Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.