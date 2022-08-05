Обстрел ЗАЭС: Зеленский требует санкции против "Росатома" из-за ядерных угроз

После обстрелов оккупантов Запорожской АЭС президент Владимир Зеленский требует, чтобы против российской атомной отрасли применили жесткие санкции.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды в день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора.

Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма.

Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности.

Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии".

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