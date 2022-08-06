Израиль мобилизует 25 тысяч резервистов

Квартира в Газе, по которой Израиль нанес удар 5 августа, чтобы убить одного из руководителей "Исламского джихада" в рамках операции "Рассвет". Фото Getty Images

Министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил проект приказа о призыве до 25 000 резервистов в Армию обороны Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа.

Источник: The Jerusalem Post

Прямая речь Ганца: "Мы не позволим никому угрожать или наносить ущерб гражданам Израиля. Кто попробует – пострадает. Мы не стремимся к конфликту, но мы без колебаний будем защищать наших граждан, если потребуется".

Детали: Сообщается, что резервистов призывают в Южное командование, подразделения противовоздушной обороны, командование тыла и боевые части, также призывают офицеров.

По словам Ганца, силы обороны готовятся ко всем сценариям, на всех фронтах, включая север и центр страны.

5 августа ЦАХАЛ объявил о начале операции "Рассвет", направленной против палестинских радикальных группировок, действующих в секторе Газа.

По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, "целью этой операции является устранение конкретной угрозы гражданам Израиля и гражданским лицам, проживающим рядом с сектором Газа".

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