Израиль мобилизует 25 тысяч резервистов
Министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил проект приказа о призыве до 25 000 резервистов в Армию обороны Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа.
Источник: The Jerusalem Post
Прямая речь Ганца: "Мы не позволим никому угрожать или наносить ущерб гражданам Израиля. Кто попробует – пострадает. Мы не стремимся к конфликту, но мы без колебаний будем защищать наших граждан, если потребуется".
Детали: Сообщается, что резервистов призывают в Южное командование, подразделения противовоздушной обороны, командование тыла и боевые части, также призывают офицеров.
По словам Ганца, силы обороны готовятся ко всем сценариям, на всех фронтах, включая север и центр страны.
5 августа ЦАХАЛ объявил о начале операции "Рассвет", направленной против палестинских радикальных группировок, действующих в секторе Газа.
По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, "целью этой операции является устранение конкретной угрозы гражданам Израиля и гражданским лицам, проживающим рядом с сектором Газа".
Предыстория:
- Израиль нанес удары по десяткам целей во всем секторе Газа, уничтожив, в частности, одного из руководителей палестинского "Исламского джихада" Тайсира аль-Джабари.
- Вместе с тем отмечается, что в Газе погибли несколько мирных жителей, в том числе 5-летняя девочка, и еще по меньшей мере 55 получили ранения.
- В "Исламском джихаде2 на это заявили, что против них "начали войну" и что они "будут защищать себя и свой народ".
- После атаки на Газу ЦАХАЛ предупредил, что исламисты, вероятно, будут отвечать ракетным обстрелам Израиля. Поэтому военные разместили батареи "Железный купол" в районе Иерусалима, Беер-Шевы и в других районах, чтобы перехватывать снаряды.
- "Исламский джихад" заявил, что в ответ на израильскую бомбардировку выпустил более 100 ракет по Израилю.