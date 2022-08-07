Гайдай: Россияне бросают новичков на линию огня, чтобы выявить позиции ВСУ

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что российская армия использует заключенных или жителей ОРДЛО для выявления огневых позиций Вооруженных Сил Украины.

Источник: Сергей Гайдай в телеэфире и в Telegram

Прямая речь: "Используют свежемобилизованных – неважно откуда, с оккупированной территории или из тюрем, – их используют как пушечное мясо. Их постоянно бросают вперед на линию огня – и они просто как расходный материал сразу погибают…

Они же не проходят подготовку, у них нет нормальной экипировки, поэтому их просто бросают для того, чтобы выяснить, где наши огневые позиции, которые потом российская армия пытается обстреливать из артиллерии".

Детали: Гайдай добавил в сообщении, что заключенные из российских колоний попадают в частную военную компанию, так что российская армия в случае гибели их не учитывает.

Этому предшествовало: Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в условиях жестких потерь российской армии Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг в ЧВК заключенных за тяжкие преступления и создание национальных батальонов в "колониях империи" – Мари Эл, Татарстан.

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