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Гайдай: Россияне бросают новичков на линию огня, чтобы выявить позиции ВСУ

Елена РощинаВоскресенье, 7 августа 2022, 20:49

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что российская армия использует заключенных или жителей ОРДЛО для выявления огневых позиций Вооруженных Сил Украины.

Источник: Сергей Гайдай в телеэфире и в Telegram

Прямая речь: "Используют свежемобилизованных – неважно откуда, с оккупированной территории или из тюрем, – их используют как пушечное мясо. Их постоянно бросают вперед на линию огня – и они просто как расходный материал сразу погибают…

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Они же не проходят подготовку, у них нет нормальной экипировки, поэтому их просто бросают для того, чтобы выяснить, где наши огневые позиции, которые потом российская армия пытается обстреливать из артиллерии".

Детали: Гайдай добавил в сообщении, что заключенные из российских колоний попадают в частную военную компанию, так что российская армия в случае гибели их не учитывает.

Этому предшествовало: Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в условиях жестких потерь российской армии Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг в ЧВК заключенных за тяжкие преступления и создание национальных батальонов в "колониях империи" – Мари Эл, Татарстан.

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Темы: войнаРосcия
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