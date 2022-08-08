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Херсонщина: Россияне пытаются купить голоса для псевдореферендума

Анастасия КалатурПонедельник, 8 августа 2022, 03:15
ФОТО: GETTY

Оккупанты предлагают жителям оккупированной Херсонщины 10 тыс. рублей за голос на псевдореферендуме.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Оккупанты хотят "купить" голоса жителей Херсонщины перед проведением фейкового референдума. На территории области открывается все больше учреждений, где всем желающим обещают получить материальную помощь в размере 10 тыс. рублей".

Детали: Отмечается, что также оккупанты ищут помещение для проведения псевдореферендума и формируют своих представителей СМИ для пропаганды.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что россияне проваливают сбор паспортных данных на временно оккупированных территориях, поэтому увеличивают масштабы подкупа населения, создавая социальный кризис и затем выдавая единовременные выплаты 10 тыс. рублей в обмен на паспорт.
  • В Херсонской области оккупанты создали для проведения "референдума по вхождению в состав РФ" "избирательную комиссию". "Референдум" планируется провести 11 сентября.

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Темы: Херсонская областьвойнаоккупацияреферендум
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