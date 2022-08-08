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Украинские защитники сбили четыре вражеские ракеты "Калибр"

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 14:00
Украинские защитники сбили четыре вражеские ракеты Калибр
Сбитая ракета, Воздушное командование "Центр"

Утром 8 августа украинская ПВО сбила четыре российские крылатые ракеты, выпущенные из акватории Черного моря.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook и Воздушное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа Калибр из акватории Черного моря. Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования Юг, остальные три – ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями Центра".

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Напомним:

  • 23 июля враг обстрелял Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".
  • До этого противовоздушная оборона Украины сбила на Хмельнитчине три вражеских ракеты типа "Калибр", выпущенных из акватории Черного моря.

Темы: Одесская областьОдессавойна
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