Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские защитники сбили четыре вражеские ракеты "Калибр"

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 14:00
Сбитая ракета, Воздушное командование "Центр"

Утром 8 августа украинская ПВО сбила четыре российские крылатые ракеты, выпущенные из акватории Черного моря.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook и Воздушное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа Калибр из акватории Черного моря. Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования Юг, остальные три – ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями Центра".

 

Напомним:

  • 23 июля враг обстрелял Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".
  • До этого противовоздушная оборона Украины сбила на Хмельнитчине три вражеских ракеты типа "Калибр", выпущенных из акватории Черного моря.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Одесская областьОдессавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В Ливане не приняли украинское судно, которое первым вышло из Одесского порта

Россия выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие

Российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций – Reuters

Германия с 1 сентября изменяет условия пребывания беженцев из Украины

В оружии, которое Россия использовала в Украине, нашли компоненты западного производства

Зеленский отобрал стипендию у известного фигуриста: катался в РФ

Все новости...
Одесская область
В порт "Черноморск" в субботу впервые с февраля прибудет судно под загрузку
Моряков призывного возраста незаконно переправляли через границу "задним числом"
В Одесской области разоблачили подпольное производство сигарет, связанное с Альпериным
Последние новости
23:19
Переломы и ампутации. Как травматологи в военном госпитале спасают конечности бойцов
23:13
Воздушным силам удалось сбить вражеские ракеты днем ​​и вечером – Зеленский
23:07
Экономические новости 8 августа: Ливан отказался от украинского зерна, Baykar приобрел участок в Украине под завод
23:03
Норвегия готовится ограничить экспорт электроэнергии в ЕС на фоне газового кризиса
22:50
Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян
22:36
В Молдове обнаружили обезьянью оспу
22:29
В оккупированном Мелитополе раздались взрывы – мэр
22:22
В Сербии расследуют деятельность российских радикалов, угрожавших антивоенным активистам
22:13
130 снарядов за день: россияне интенсивно обстреливают Сумщину, есть погибшая
22:00
Россияне повредили в Харькове ТЭЦ, которая отапливает треть города – ОВА
Все новости...