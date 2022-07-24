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ПВО сбила 3 российские ракеты "Калибр" над Хмельнитчиной

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 июля 2022, 10:48
ПВО сбила 3 российские ракеты Калибр над Хмельнитчиной

Противовоздушная оборона Украины сбила на Хмельнитчине три вражеских ракеты, выпущенных из акватории Черного моря.

Источник: Воздушное командование "Захід" Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Около 9:00 24 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области с акватории Черного моря.

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Три крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Захід".

Что предшествовало: Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о взрывах в области. Он предупредил местных жителей, что работает ПВО и призвал оставаться в укрытиях.

Темы: Хмельнитчинавойна
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