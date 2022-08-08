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Для удара по Винницкой области 7 августа РФ использовала новейшее оружие - "Кинжалы"

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 августа 2022, 12:59
Кинжал (гиперзвуковой ракетный комплекс). иллюстративное фото

Для удара 7 августа по военным объектам в Винницкой области российские оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал".

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Воздушные силы объясняют, что основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

Это новейший тип ракет, которыми располагает Россия. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 – более 12000 км/ч.

После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.

Дословно: "Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных силах Украины средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее.

С 24 февраля 2022 года было зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник пытается использовать по чрезвычайно важным целям".

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Что предшествовало: Вечером 7 августа российские захватчики своеобразным образом "поздравили" Воздушные силы Украины с профессиональным праздником: нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области. Сообщалось, что есть пострадавшие.

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Темы: Винницавойна
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