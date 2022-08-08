У Путина врут, что не они готовят "референдумы" на Запорожье и Херсонщине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал вид, что не Россия собирается проводить псевдо "референдумы" на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины, а местное население, он также заявил, что предпосылок для переговоров с Украиной, с точки зрения Кремля, нет.

Источник: российские пропагандистские СМИ "ТАСС", "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Эти планы (проведение псевдо референдума – ред.), они же у жителей регионов. Это же не мы проводим референдумы. Здесь нужно понять, к кому господин Зеленский этим заявлением обращается".

Детали: По версии Кремля, значительное количество населения оккупированных территорий не хочет жить в Украине. Соответственно, говорит Песков, руководство России здесь ни при чем.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ сказал, что сейчас нет предпосылок для встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Также отсутствует переговорный процесс между украинской и российской делегациями, поскольку, как считают в Кремле, украинская делегация "ушла с радаров".

Что предшествовало:

7 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях юга Украины, Россия закроет любую возможность переговоров с нашим государством.

Россияне проводили в июле опросы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей относительно присоединения к России и поддержка этой идеи составила всего 30%. Старания российских пропагандистов не приносят результатов и поддержка России на оккупированных территориях слабая.