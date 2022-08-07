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Зеленский: Если РФ проведет "референдумы", то закроет возможность переговоров

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 21:17
Зеленский: Если РФ проведет референдумы, то закроет возможность переговоров
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях юга Украины, Россия закроет любую возможность переговоров с нашим государством.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент".

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Детали: Президент отметил, что летом еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга Украины.

Зеленский также предупредил, что все, кто будет помогать россиянам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать перед Украиной.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • По данным разведки, российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.
  • Оккупанты в Запорожской области создали "избирательную комиссию" для проведения так называемого "референдума" о вхождении захваченных районов области в состав России.
  • Также российские оккупанты развернули подготовку к псевдореферендуму за присоединение Херсонской области к России – начали раздавать пенсионерам деньги и агитируют молодежь поступать в захваченные вузы.
  • По данным российского издания "Медуза", россияне проводили в июле опросы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей относительно присоединения к России и поддержка этой идеи составила всего 30%.

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Темы: Зеленскийпереговорыреферендумоккупация
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