Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Если РФ проведет "референдумы", то закроет возможность переговоров

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 21:17
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях юга Украины, Россия закроет любую возможность переговоров с нашим государством.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент".

Детали: Президент отметил, что летом еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга Украины.

Зеленский также предупредил, что все, кто будет помогать россиянам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать перед Украиной.

Предыстория: 

  • По данным разведки, российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.
  • Оккупанты в Запорожской области создали "избирательную комиссию" для проведения так называемого "референдума" о вхождении захваченных районов области в состав России.
  • Также российские оккупанты развернули подготовку к псевдореферендуму за присоединение Херсонской области к России – начали раздавать пенсионерам деньги и агитируют молодежь поступать в захваченные вузы.
  • По данным российского издания "Медуза", россияне проводили в июле опросы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей относительно присоединения к России и поддержка этой идеи составила всего 30%.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Зеленскийпереговорыреферендумоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоНочью HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе, 100 убитых - мэр

В Винницкой области россияне ударили ракетами по военным объектам

Зеленский: Если РФ проведет "референдумы", то закроет возможность переговоров

фотоЗвезда Голливуда Честейн посетила Киев и встретилась с Зеленским

В Киеве раздавались выстрелы: пьяный рецидивист прорывался через блокпост

В порт "Черноморск" зашло первое с момента вторжения РФ судно – готовое к загрузке

Все новости...
Зеленский
Зеленский пообещал "хорошие новости" от партнеров для Украины
Звезда Голливуда Честейн посетила Киев и встретилась с Зеленским
Зеленский наградил военнослужащих ВС и приоткрыл секрет успехов в небе
Последние новости
09:01
Непредсказуемые "мины-бабочки" РФ угрожают гражданским - разведка Британии
08:47
Китай продолжил военные учения вблизи Тайваня
08:37
инфографикаЗа сутки россияне убили 5 человек и еще 17 ранили на Донетчине
08:30
ВСУ обезвредили несколько вражеских ДРГ в Луганской области - Гайдай
08:08
В Сенате давят на администрацию Байдена для признания РФ спонсором терроризма
07:58
видеоВ Харьковской области отправили в ад российских спецназовцев - Нацгвардия
07:48
Днепропетровщина: Россияне били из "Градов" и направили ракеты X-59
07:20
Сводка Генштаба: Россия удерживает войска в Брянской и Курской областях, наращивает ПВО
07:11
видеоНочью HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе, 100 убитых - мэр
06:39
Генсек ООН призвал предоставить международным инспекторам доступ к ЗАЭС
Все новости...