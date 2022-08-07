Зеленский: Если РФ проведет "референдумы", то закроет возможность переговоров

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях юга Украины, Россия закроет любую возможность переговоров с нашим государством.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент".

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Детали: Президент отметил, что летом еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга Украины.

Зеленский также предупредил, что все, кто будет помогать россиянам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать перед Украиной.

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По данным разведки, российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Оккупанты в Запорожской области создали "избирательную комиссию" для проведения так называемого "референдума" о вхождении захваченных районов области в состав России.

Также российские оккупанты развернули подготовку к псевдореферендуму за присоединение Херсонской области к России – начали раздавать пенсионерам деньги и агитируют молодежь поступать в захваченные вузы.

По данным российского издания "Медуза", россияне проводили в июле опросы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей относительно присоединения к России и поддержка этой идеи составила всего 30%.

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