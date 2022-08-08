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ОК "Юг": Россия не может обеспечить электорат для имитации "референдума"

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 16:11
Фото иллюстративное, unsplash

Россияне развернули подготовку к проведению референдумов на захваченных территориях еще в начале оккупации, однако каждый раз им не хватало настоящего электората.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в медиацентре "Украина – Укринформ" 8 августа

Прямая речь Гуменюк: "Подготовка к референдумам была развернута еще в начале самой оккупации. Мы помним о датах, которые звучали: и 20 числа апреля, и майские праздники. Постоянный перенос этих дат свидетельствует о том, что не так все гладко у них идет. 

Набрать тот электорат, который смог бы им помочь имитировать тот же псевдореферендум, они не могут. Но они используют достаточно разные методы воздействия на людей: и запугиванием, и просто силой пытаются отбирать личные данные, чтобы сформировать фальшивые списки для так называемого волеизъявления".

Детали: По ее словам, на оккупированных территориях по-прежнему действует мощное движение сопротивления.

Предыстория:

  • 8 августа так называемый глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подписал распоряжение о начале подготовки к "референдуму" по "присоединению" к России.
  • Ранее стало известно, что российские оккупанты развернули подготовку к псевдореферендуму за присоединение Херсонской области к России. В частности, начали раздавать деньги и агитируют молодежь вступать в захваченные вузы.

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Темы: Запорожская областьХерсонская областьреферендумоккупация
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