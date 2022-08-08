Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ОК "Юг": Россия не может обеспечить электорат для имитации "референдума"

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 16:11
ОК Юг: Россия не может обеспечить электорат для имитации референдума
Фото иллюстративное, unsplash

Россияне развернули подготовку к проведению референдумов на захваченных территориях еще в начале оккупации, однако каждый раз им не хватало настоящего электората.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в медиацентре "Украина – Укринформ" 8 августа

Прямая речь Гуменюк: "Подготовка к референдумам была развернута еще в начале самой оккупации. Мы помним о датах, которые звучали: и 20 числа апреля, и майские праздники. Постоянный перенос этих дат свидетельствует о том, что не так все гладко у них идет. 

Реклама:

Набрать тот электорат, который смог бы им помочь имитировать тот же псевдореферендум, они не могут. Но они используют достаточно разные методы воздействия на людей: и запугиванием, и просто силой пытаются отбирать личные данные, чтобы сформировать фальшивые списки для так называемого волеизъявления".

Детали: По ее словам, на оккупированных территориях по-прежнему действует мощное движение сопротивления.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 августа так называемый глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подписал распоряжение о начале подготовки к "референдуму" по "присоединению" к России.
  • Ранее стало известно, что российские оккупанты развернули подготовку к псевдореферендуму за присоединение Херсонской области к России. В частности, начали раздавать деньги и агитируют молодежь вступать в захваченные вузы.

Темы: Запорожская областьХерсонская областьреферендумоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Запорожская область
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
Все новости...
Реклама: