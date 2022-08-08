Гауляйтер Запорожской области объявил о начале подготовки к "референдуму", но без дат

Коллаборант и так называемый глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подписал распоряжение о начале подготовки к "референдуму" относительно "присоединения" к России, хотя не сказал, когда это должно произойти.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Балицкого: Я подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии… о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией".

Детали: При этом гауляйтер не сказал ни слова, когда коллаборанты собираются проводить вместе с Кремлем подобные незаконные мероприятия.

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