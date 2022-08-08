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Гауляйтер Запорожской области объявил о начале подготовки к "референдуму", но без дат

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 14:29
Гауляйтер Запорожской области объявил о начале подготовки к референдуму, но без дат
скриншот

Коллаборант и так называемый глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подписал распоряжение о начале подготовки к "референдуму" относительно "присоединения" к России, хотя не сказал, когда это должно произойти.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Балицкого: Я подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии… о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией".

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Детали: При этом гауляйтер не сказал ни слова, когда коллаборанты собираются проводить вместе с Кремлем подобные незаконные мероприятия.

Предистория

  • В июле Балицкий заявлял, что марионеточные власти хотят провести так называемый "референдум о вхождении в состав Российской Федерации" в начале осени.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал вид, что не Россия собирается проводить псевдо "референдумы" на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины, а местное население.
  • Россияне проводили в июле опросы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей относительно присоединения к России и поддержка этой идеи составила всего 30%. Старания российских пропагандистов не приносят результатов и поддержка России на оккупированных территориях слабая.
  • 7 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях юга Украины, Россия закроет любую возможность переговоров с нашим государством.
  • По данным Центра национального сопротивления, российские оккупанты хотят приурочить голосование на так называемых "референдумах" к российскому "единому дню голосования" 11 сентября.

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Темы: референдумвойнаЗапорожская областьУкраина
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