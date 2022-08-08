На YouTube появились автоматические украинские субтитры

На видеохостинге YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский язык.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "На YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский".

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Детали: По его словам, представители Украины неоднократно обсуждали с Google доступность сервисов на украинском языке. Федоров добавил, что Украина обращается с письмами во многие мировые компании и ведет переговоры по этому вопросу.

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Напомним:

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