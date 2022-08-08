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На YouTube появились автоматические украинские субтитры

Понедельник, 8 августа 2022, 18:04
Ютуб, фото Aytac Unal / Anadolu Agency / Getty Images

На видеохостинге YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский язык.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "На YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский".

Детали: По его словам, представители Украины неоднократно обсуждали с Google доступность сервисов на украинском языке. Федоров добавил, что Украина обращается с письмами во многие мировые компании и ведет переговоры по этому вопросу.

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Напомним:

  • Все сообщения по общедоступным каналам Telegram на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию.
  • Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, отключила более тысячи фальшивых аккаунтов, оставлявших многочисленные комментарии в поддержку российского вторжения в Украину.

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