Ренессанс украинского YouTube. Как заканчивается эпоха пророссийских каналов в Украине. Исследование

"П'ятниця. Вечір. Ні секунди без цікавого в житті". Так починається Facebook-допис Тані Микитенко про те, що YouTube без попередження заблокував її канал "Ragulivna" (понад 120 000 підписників).

Закриття каналу Микитенко спровокувало "ефект "Барбри Стрейзанд". Українські блогери, журналісти, спільнота соціальних мереж публікували дописи на підтримку. Вже за три дні на її новому каналі було понад 50 000 підписників. Заблокований канал "Ragulivna" досяг цієї позначки лише на 6-му місяці роботи у серпні 2020.

Атака на канал Микитенко – один з наслідків ренесансу українського YouTube, який розпочався наприкінці 2020. Чим більшою стає роль українських ютуберів в інформаційному просторі, тим частішають атаки на їх канали.

За більшістю атак спостерігається російський слід. Зокрема, канал "Ragulivna" заблокували за відео з критикою російського блогера Іллі Варламова та його пропагандистського фільму про Україну.

Ініціатива "Як не стати овочем" разом з цифровим медіа-агентством "beTrue Media" дослідили 421 найбільших суспільно-політичних YouTube-каналів, які працюють на українську аудиторію.

Результати 2021 року фіксують переломний момент – український YouTube почав впевнено та методично витісняти проросійську мережу каналів, яка сформувалася після початку російсько-української війни.

За останні три місяці перегляди досліджуваної групи топових українських YouTube-каналів на 30% більші ніж групи проросійських каналів. Хоча ще рік тому останні були в лідерах.

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Український YouTube міцно став на ноги

Кожен четвертий українець споживає новини з YouTube. Для багатьох він є замінником телебачення. Так, в інтерв'ю tribuna.com олімпійський чемпіон Олександр Абраменко зазначав, що усю інформацію бере із YouTube: "Я не слідкую, що за канал. Вважаю, що там надурити людину дуже важко. Відразу видно, правда це чи ні. Ти відчуваєш, як людина це подає. А по телевізору незрозуміло, бо там працюють професіонали".

Таке споживання інформації типове для багатьох українців. Одним із його наслідків є позиція "не все так однозначно" у питаннях війни, вакцинації та інших темах, над якими працює російська пропаганда.

Російським грошам протистоять українці, які фінансують свої улюблені канали. Тільки через Patreon понад 12 000 українців підтримують 50 топових каналів на понад 2,3 млн гривень щомісячно. Відео цих каналів набирає під 70 млн переглядів кожного місяця.

Канал "BIHUS info" входить у трійку тих, кому українці донатять на Patreon найбільше. Він один з лідерів і по зростанню у 2021 (за період з листопада 2020 по листопад 2021). Його аудиторія та середні показники перегляду – до 490 000 підписників та понад 166 000 переглядів (тут і далі середнє, розраховане як медіана).

Окрім журналіських розслідувань, у 2021 канал почав регулярно виходи формат "НЕВЕДИСЬ", де розбирають популярні схеми шахрайств. Наприклад, відео "Як розпізнати шахраїв на OLX? ТОП 5 схем" вже подивилися півмільйона людей.

Ще один рекордсмен 2021 року – YouTube-канал Дениса Казанського. Він подвоїв свою аудиторії (300 000 підписників), а середні перегляди одного відео виросли з 45 000 до понад 100 000.

Найпопулярніше відео цього року на каналі блогера – "Конфуз на всю Россию! Пушилин опозорился в прямом эфире и предложил отдать Украине Таганрог" (понад 600 тисяч переглядів).

Зараз канал Казанського один з найефективніших, які працюють для населення українського Донбасу та висвітлюють події в ОРДЛО. Наприклад, у телеканала "Дом" на YouTube підписників удвічі менше, а одне відео в середньому дивляться всього 14 000 разів.

Стрімкий старт показав YouTube-канал Віталія Портникова. Журналіст почав його розвивати у кінці лютого 2021. Зараз аудиторія наближається до 150 000, а відео в середньому дивляться 45 000.

Серед українських медіа найкращу ефективність показує канал "Цензор.НЕТ", який з минулого листопада збільшив аудиторію у 4 рази, а середні перегляди відео виросли з 8 000 до 44 000.

Не для всіх українських ютуберів 2021 був успішний. Два блогери-політики Сергій Притула та Гео Лерос, які вдало стартували минулого року, показали суттєве зниження середніх переглядів відео. Хоча і збільшили кількість підписників.

Ніша каналів політиків традиційно не надто активна. Один з небагатьох вийнятків – канал Олексія Гончаренка. За останні три місяці перегляди його відео зросли на 18 млн, а одне відео в середньому набирає 120 000 переглядів.

Канали команди Зеленського ("Зе!Президент" та "Ze! Life") втрачають аудиторію – 60 000 підписників за рік. За три останні місяці їх відео переглянули 3,4 млн разів. Найпопулярнішим став блог "Done: санкції проти понад 500 злодіїв у законі та кримінальних авторитетів" (580 000).

Канали Дмитра Гордона (однойменний та "У гостях у Гордона") мають одну з найбільших аудиторій – сумарно понад 3 млн підписників. Середні перегляди одного відео на каналах Гордона у 5 разів менші ніж у "Телебачення Торонто", яке має лише пів мільйона підписників. Проте свіжі інтерв'ю Гордона продовжують набирати сотні тисяч переглядів.

Втратив своє лідерство і народний депутат Олександр Дубінський. Після того як через санкції США у січні 2021 YouTube видалив його канал DubinskyPro (понад 300 000 підписників), новий канал Dubina TV показує значно гірші результати – аудиторія 52 000, середні перегляди відео менші 10 000. Найпопулярніше відео "Війна Разумкова та Зеленського" набрало 100 000 переглядів.

"Україномовний, проукраїнський YouTube й надалі буде зростати. Це неминуче, бо є відповідний запит суспільства. Глядачам подобається цей контент, рекламодавцям подобаються перегляди цих глядачів. Держава інколи теж підтримує творців українською. Думаю, наступного року спостерігатимемо зростання переглядів щонайменше на рівні 30-50%" – прогнозує Микола Рогинець, CEO beTrue Media.

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Як збивають український YouTube

Одним з каналів, які суттєво виросли за останній рік став канал STERNENKO. Середні перегляди його відео збільшилися втричі – з 45 000 до 145 000, а кількість підписників наближається до 400 000.

Стерненко системно публікує відео з викриттям дій Росії проти України, критикує владу та українців, які заграють з окупантами. Саме його відео про власницю бренду "YARO", яка опублікувала фото з Червоної площі та доповнила його українофобськими анекдотом, спричинило вилучення продукції бренду з ключових торгових мереж. Також блогер регулярно публікує відео з викриттям українських та російських зірок шоу-бізнесу, які гастролюють у Криму.

Безкомпромісна позиція та зростаюча популярність YouTube-каналу не залишилася непоміченою. Через дві години після блокування YouTube-каналу Микитенко Стерненко опублікував на Facebook-сторінці допис, де розказав про атаку на свій канал.

Схожа механіка раніше застосовувалася для блокування іншого популярного українського каналу Оm TV UA.

Яка атакували YouTube-канал STERNENKO

Джерело: Facebook-сторінка Сергія Стерненка

Як розповідав Стерненко, проти українських блогерів працює ботоферма, яка складається з фейкових акаунтів, що створені під профілі секс-працівниць і працівників. Ці боти приходять під різні відео. Зазвичай ті, які були опубліковані кілька тижнів тому.

Боти пишуть однотипні схвальні коментарі на підтримку каналу. "Яке класне відео!", "Сергію, я тебе підтримую!", "Крим – це Україна!". Після того, як ці боти залишили кілька тисяч подібних коментарів, вмикається інша ботоферма, яка масово починає кидати скарги на відео, під якими залишили коментарі. Все це з формулюванням, що автор накручує собі активність на каналі.

YouTube бачить, що власник каналу нібито вирішив накрутити собі коментарі з допомогою очевидно фейкових акаунтів (кількість коментарів стимулює популярність відео). Відповідно, платформа оцінює поведінку власника каналу, як недобросовісну. Це може призвести до блокування.

"Українська правда" попросила фахівця з аналізу цифрових ризиків Богдана Приступу дослідити YouTube-канал Стерненка. Із допомогою платформи для моніторингу соціальних медіа SemanticForce був проведений кластерний аналіз більше 200 тисяч коментарів на каналі активіста.

"Ми виявили як мінімум три різні групи скоординованих акаунтів, які з великою долею ймовірності є ботами та видавали себе за проукраїнських користувачів ресурсу. Ці групи виражали підтримку каналу та просували проукраїнські заклики, частину з яких модератори можуть оцінити як такі, що належать до мови ворожнечі", – констатує Приступа.

Блогер Олександр Омельчук (YouTube-канал Om TV) також зазначав, що на ринку "блокування YouTube-каналів" розміщено замовлення проти про українських ютюберів.

12-19 листопада атакам піддалися одразу кілька великих YouTube-каналів. Окрім Стерненка та Микитенко про це заявили Денис Казанський, Яніна Соколова, Валерій Маркус.

Блогери звернулися до Міністерства цифрової трансформації з проханням допомогти зупинити видалення відео та блокування каналів. Команда Мінцифри зустрілася з командою Google і зараз розробляється алгоритм вирішення таких ситуацій у майбутньому.

Також блогери ініціювали петицію з закликом до президента, щоб він звернувся до цифрових платформ і ті перенесли модерацію контенту з Росії в Україну.

"Очевидно, що існує простір для зловмисних маніпуляцій алгоритмами та процедурами платформи. Подальші кроки YouTube стануть компромісом між необхідністю реагувати на зростаючу кількість скарг щодо неправомірного блокування проукраїнського контенту та економічною доцільністю зміни внутрішніх процесів компанії", – зазначає Микола Рогинець, CEO beTrue Media.

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Початок кінця ери проросійських YouTube-каналів

Драйвером проросійського YouTube залишається канал Анатолія Шарія. З минулого листопада кількість його підписників збільшилась на 150 000, а кількість переглядів на півмільярда. Проте минулорічний аналіз географії переглядів його YouTube-каналу показав, що там лише 25% з України. Натомість частка російських глядачів – 52%, решта з інших країн.

За останні три місяці відео на каналі Ольги Шарій переглянули 2,5 млн разів. Найпопулярнішими відео у цьому році стали "Зеля готовит большую войну?" та "Смертельные тесты вакцины Pfizer" (по 260 000 переглядів).

Не так все добре у каналів-сателітів сім'ї Шаріїв. На каналі "ЯШАРЮ" середні перегляди одного відео меньше 5 000 при аудиторії 100 000. "Шарій.net" потрапив під санкції РНБО у серпні 2021. В YouTube з листопада цього року його місце заняло "Новое издание". У перший же тиждень існування воно продемонструвало старі прийоми роботи.

16 листопада журналіст "Новое издание" Сергій Шевчук звернувся за коментарем до Олени Коноплі (керівник прес-служби НАК "Нафтогаз України"). Олена попросила направити офіційне звернення, а у відповідь ввечері того дня отримала масову атаку.

Ольга та Анатолій Шарій опублікували у своїх Telegram-каналах номер її телефону та інші особисті дані з закликом до своїх прихильників писати та дзвонити, бо Конопля "отказывается давать комментарии СМИ".

"Протягом кількох днів я отримувала дзвінки та повідомлення у всі месенджери. Їх інтенсивність вражала – по декілька на хвилину" – розказує Олена. Зміст повідомлень був типовий для атак прихильників Шарія – образи та погрози. Цим не обмежилося і згодом Олена почала отримувати sms – нібито хтось намагається розраховуватися її карткою.

Одна з тенденцій 2021 – проросійські блогери в Україні втрачають аудиторію чи перестають займатися своїм каналом. Одним з найпопулярніших блогерів у 2020 був Олександр Семченко (456 000 підписників на 02.11.2020). Зараз він суттєво втратив позиції – перегляди впали у два рази до 18 млн за три місяці. Це менше ніж у Сергія Стерненка та на рівні з Олексієм Гончаренко.

Останнє відео на каналі юриста Андрія Портнова було опубліковане 1 березня. Понад 5 місяців не з'являлися відео і на каналі Миколи Азарова, який був створений після блокування попереднього у середині 2020.

Натомість канал "Страна.ua" залишається лідером в сегменті "Медіа". Втім його ефективність зменшилася. Сумарні перегляди відео за останні три місяці склали 17 млн проти 23,5 млн рік тому. Найпопулярніші відео в 2021 "Удар на Киев и "котёл" на востоке. Сценарии войны" та "Война на Донбассе и отношение с Россией" (по півмільйона переглядів).

Середнє ж відео набирає 88 000 переглядів. Що співставно з каналом Сергія Притули, який має значно меншу аудиторію. За даними сервіса Socialblade канал "Страна.ua" втрачає аудиторію. Наприклад, протягом липня відписалося 34 000, а в серпні ще 18 000.

Динаміка приросту підписників YouTube-каналу "Страна.ua"

Джерело: Socialblade

У 2020 році сумарні перегляди проросійських YouTube-каналів (112, Zik, Newsone, НАШ) за три місяці перевищували 200 млн, а аудиторія – 2,4 млн. Проте після блокування у квітні каналів 112, Zik, Newsone, показники проросійського пула тільки виросли.

За останні три місяці 2021 їх сумарні перегляди склали майже 300 млн при аудиторії 1,7 млн. Основними є "НАШ" та "LIVE" – на обох транслюються програми з телеканала "НАШ". На них припадає 90% показників проросійської групи.

Найбільша ефективність у канала "LIVE" (колишній "НАШ LIVE"). Рік тому у нього було 12 500 підписників та 9 000 переглядів за три місяці. Зараз аудиторія 270 000, а середні перегляди одного відео 120 000. Найпопулярніше відео "ЧУЄШ, ПРИДУРОК – Гончаренко покинув студію після слів Шуфрича" (1,7 млн переглядів).

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Противники вакцинації в YouTube

Якщо почитати Viber-спільноти чи Facebook-сторінки противників вакцинації, то складеться враження, що YouTube для них є основним джерелом інформації.

Проте на українську аудиторію системно працюють лише 12 великих YouTube-каналів. Їх сумарна аудиторія 1,3 млн, а перегляди за останні три місяці 40 млн. Це близько 2% від всіх переглядів, на 421 досліджуваних каналах. Решта відео – або російські канали, або відео з невеликих каналів.

Найбільш медійний лідер антивакцинаторського руху Остап Стахів – знизу таблиці популярності. Два його однойменних канали мають аудиторію 100 000, а перегляди за три місяці – 3,4 млн. Середні ж перегляди одного відео близько 10 000.

Найпопулярніше відео на каналах Стахіва "В Стрию на вокзалі у поїзді Львів-Ужгород" (165 000 переглядів), де він відмовився надавати документи про вакцинацію чи ПЛР-тест.

Лідерами в YouTube є канали юристів – "ЮрАналітика - Адвокат Сергій Гула" та "Адвокат Болтик". Їхня сумарна аудиторія 732 000, а перегляди за три місяці 22 млн. Середні перегляди одного відео близько 70 000.

Зараз ці канали є джерелом юридичних консультацій щодо недотримання карантинних обмежень та "порушення" прав і свобод під час карантину.

У вересні 2021 YouTube вчергове заявив, що буде застосовувати більш жорсткі норми щодо антивакцинаторського контенту.

"Відеохостінг задекларував, що буде видаляти контент, який поширює дезінформацію про будь-яку схвалену вакцину, і не лише проти Covid-19. До того ж YouTube повідомив про видалення більше, як 130 000 відео, що порушували політику платформи стосовно контенту про COVID-19", – уточнює Микола Рогинець з "beTrue Media".

Проте, як показують публікації на топових українських YouTube-каналах противників вакцинації, жорстка позиція YouTube якимось чином їх оминула.

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Історія з блокуванням каналу Тані Микитенко "Ragulivna" закінчилася повною поразкою для організаторів атаки.

Через тиждень після численних переговорів з американським офісом YouTube канал розблокували. Тепер у блогерки два ресурси з аудиторією 60 000 та 120 000.

Атаки мобілізують аудиторію українського YouTube та роблять її згуртованою та мотивованою рухатися до перемоги над проросійськими каналами.

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Як ми аналізували

"beTrue Media" сформувала базу суспільно-політичних каналів, які протягом року публікували матеріали на ключові українські суспільно-політичні теми. Далі база була доповнена каналами, які аналізувалися у минулорічному дослідженні. У результаті сформувався перелік з понад 5000 каналів.

Аналітики "Як не стати овочем" перевірили кожен та відсікли російські канали та ті, які точково опублікували суспільно-політичні відео, маючи іншу спеціалізацію. Далі "beTrue Media" на основі відкритих даних зібрала розширену статистику по кожному з 525 каналів (період 20.08.21-17.11.21). Також для аналізу використовувалися дані попереднього дослідження (04.08-02.11.2020).

При подальшому аналізі "Як не стати овочем" відсікли канали у яких:

менше 10 000 підписників

менше 1 000 000 переглядів відео

не публікувалися відео протягом останнього року

В результаті була сформована база з 421 найбільших суспільно-політичних YouTube-каналів, які працюють на українську аудиторію.

Всі канали були проранжовані за показником "кількість переглядів всіх відео каналу на 18.11.2021". Аналітики "Як не стати овочем" вивчили контент кожного каналу та провели їх типологізацію, виділивши такі типи українських YouTube-каналів суспільно-політичної тематики:

Політики – діючі та минулі, держустанови, партії

Блогери, які публікують відео про суспільно-політичну ситуацію в Україні

Блогерські об'єднання, які публікують відео про суспільно-політичну ситуацію в Україні

Українські журналісти та їх програми, які створили свої канали і розказують про ситуацію в країні

Інформаційні канали, які публікують відео про суспільно-політичну ситуацію в Україні

Медіа, які створили свої канали (крім телеканалів)

YouTube-канали на яких дублюється контент телеканалів чи/та їх окремих програм

Детальна методологія і всі результати за посиланням.

Оксана Мороз, для УП