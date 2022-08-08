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Россияне повредили в Харькове ТЭЦ, которая отапливает треть города – ОВА

Евгений КизиловПонедельник, 8 августа 2022, 22:00
Россияне повредили в Харькове ТЭЦ, которая отапливает треть города – ОВА
ТЕЦ-3, фото: Википедия

В результате российских обстрелов Харькова была повреждена ТЭЦ-3, обеспечивающая теплом около трети города.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона, чьи слова передает "Укринформ"

Прямая речь: "Мы работаем над восстановлением критической инфраструктуры, потому что враг бьет. Недавно оккупанты повредили ТЭЦ-3 в Харькове. Это одно из крупных предприятий, которое снабжает почти треть Харькова теплоносителем и горячей водой".

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Детали: По его словам, власти области будут обращаться к правительству с просьбой максимально восстановить критическую инфраструктуру города и подготовить его к зимнему периоду.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что 7 августа враг нанес удар по инфраструктурному объекту города. По какому именно, он не уточнил.

Темы: Харьковтеплокоммунэнерговойнаавария
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