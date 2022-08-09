Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РосСМИ заявили, что защитник Азовстали "умер в СИЗО из-за наркотиков"

Роман ПетренкоВторник, 9 августа 2022, 12:16
батальон медведи, фейсбук

Кремлевское издание ТАСС сообщило, якобы один из украинских военных, которые вышли из Азовстали, "умер в СИЗО из-за наркотиков".

Источник: ТАСС со ссылкой на источники среди боевиков

Детали: Сообщается, что умер защитник Азовстали, боец мотопехотного батальона "Медведи".

Согласно теории пропагандистов, украинский военный "пристрастился к наркотикам, что спровоцировало у него осложнения хронических заболеваний, а затем смерть в СИЗО".

Также боевики заявили, что "дело" на бойца закроют, однако его "показания будут учтены судом".

Почему это важно: Россияне всеми силами пытаются очернить защитников "Азовстали" перед своей аудиторией, поэтому и придумывают разные истории о "националистах", "наркоманах" и "преступниках".

Также Кремль через пропаганду и официально через свое Минобороны называет украинских военных "неонацистами".

ВИДЕО ДНЯ

Даже в этой новости они в "Медведь" добавили SS, чтобы показать якобы принадлежность к Германии во времена Второй мировой войны. Что важно, SS к "Медведям" не имеет никакого отношения, по крайней мере, после их вступления в ряды Вооруженных сил.

На главной – фото их гербов, там нет упоминания о SS.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcияпропаганда
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

"Банк Сич" признан банкротом, его выведут с рынка - НБУ

Минобороны Украины отмежевалось от взрывов на аэродроме в Крыму

Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым – Энергоатом

фото, видеоВ Крыму взрывы на военном аэродроме

Украина вернула тела еще 17 павших защитников

Все новости...
Росcия
Беларусь анонсировала совместные военные учения ПВО с Россией
Страх перед "Байрактарами": Кремль угрожает "демилитаризировать" производство беспилотников в Украине
IKEA на следующей неделе закроет распродажу остатков товара перед выходом из РФ
Последние новости
23:10
Какое наказание предусмотрено за игнорирование повесток – объясняют юристы
23:03
Латвия попросила у ЕСПЧ разрешения войти в дело "Украина против России"
22:58
Лукашенко: Мы не готовы отказаться от рынка ЕС
22:54
В Крыму до 24 августа огласили высокий уровень "террористической опасности" 
22:47
ВидеоМэр Мелитополя сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке
22:36
Сайт парламента Финляндии атаковали российские хакеры
22:26
Экономические новости 9 августа: Ocean Plaza под арестом, транзит нефти через "Дружбу" остановлен
22:22
Подоляк о взрывах на военном аэродроме в Крыму: Мы здесь при чем?
22:02
видеоЧубаров посоветовал "мирным" оккупантам удирать из Крыма
22:00
Россия может нелегально завозить оружие из Сирии под видом коммерческих грузов – Bloomberg
Все новости...