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РосСМИ заявили, что защитник Азовстали "умер в СИЗО из-за наркотиков"

Роман ПетренкоВторник, 9 августа 2022, 12:16
РосСМИ заявили, что защитник Азовстали умер в СИЗО из-за наркотиков
батальон медведи, фейсбук

Кремлевское издание ТАСС сообщило, якобы один из украинских военных, которые вышли из Азовстали, "умер в СИЗО из-за наркотиков".

Источник: ТАСС со ссылкой на источники среди боевиков

Детали: Сообщается, что умер защитник Азовстали, боец мотопехотного батальона "Медведи".

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Согласно теории пропагандистов, украинский военный "пристрастился к наркотикам, что спровоцировало у него осложнения хронических заболеваний, а затем смерть в СИЗО".

Также боевики заявили, что "дело" на бойца закроют, однако его "показания будут учтены судом".

Почему это важно: Россияне всеми силами пытаются очернить защитников "Азовстали" перед своей аудиторией, поэтому и придумывают разные истории о "националистах", "наркоманах" и "преступниках".

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Также Кремль через пропаганду и официально через свое Минобороны называет украинских военных "неонацистами".

Даже в этой новости они в "Медведь" добавили SS, чтобы показать якобы принадлежность к Германии во времена Второй мировой войны. Что важно, SS к "Медведям" не имеет никакого отношения, по крайней мере, после их вступления в ряды Вооруженных сил.

На главной – фото их гербов, там нет упоминания о SS.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.

Темы: Росcияпропаганда
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