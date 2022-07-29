Защитники требуют представителей ООН и МККК отправиться в Еленовку – совместное заявление

После убийства российскими оккупантами военнопленных в Еленовке, украинские защитники требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию, где россияне держат защитников.

Источник: совместное заявление ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмена

Дословно: "Требуем:

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1. От ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.

2. Немедленно направить представителей ООН, МККК, уполномоченного Верховной Рады по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в пгт. Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области в целях инспекционной миссии".

Детали: Защитники Украины считают взрыв циничным терактом России, классической "false flag operation", целью которой является сокрытие военных преступлений и дискредитация ВСУ.

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Отмечается, что российская сторона нарушила ключевое условие, при котором украинские защитники согласились покинуть "Азовсталь".

Дословно: "В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии пгт. Еленовка произошло организованное убийство украинских военнопленных.

На спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства: в частности, умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другие.

Все это не оставляет сомнения: взрыв в Еленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей".

Детали: Украинские защитники отмечают, что наносят удары исключительно по российским военным объектам: складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры.

Дословно: "Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не осуществляла ракетные и артиллерийские обстрелы пгт. Еленовка".

Что было раньше: В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт. Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв.

В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные.

По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны в результате взрыва не пострадал.

После взрыва Россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.

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