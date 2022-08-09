Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрывы в Крыму: оккупанты сообщают о пострадавших и погибшем

"Украинская правда"Вторник, 9 августа 2022, 18:10
Взрывы в Крыму: оккупанты сообщают о пострадавших и погибшем
Взрывы в Крыму, фото с "КРЫМ Сегодня"

Оккупанты заявляют, что в результате взрывов на военном аэродроме в Крыму пострадали как минимум пять человек.

Источник: РИА НовостиКрыминформ и ТАСС со ссылкой на заявление местного Минздрава, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Telegram

Дословно: "Пять человек пострадали после взрывов в Новофедоровке. Они доставлены в Сакскую центральную районную больницу".

Реклама:

Детали: По информации СМИ, четырем из них, которые имели порезы от стекла, предоставили амбулаторную помощь и уже отправили домой. Пятый пострадавший имеет непроницаемое ранение грудной клетки и находится в операционной в состоянии средней тяжести. Угрозы для жизни нет.

По словам Аксенова, один человек погиб. 

В Минздраве Крыма добавили, что погибший при инциденте на аэродроме был гражданским.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.
  • Министерство обороны России утверждает, что аэродром в Крыму никто не обстреливал, просто почему-то произошла детонация боеприпасов.

Темы: Крымоккупациявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Крым
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Последние новости
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: