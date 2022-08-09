Взрывы в Крыму: оккупанты сообщают о пострадавших и погибшем

Взрывы в Крыму, фото с "КРЫМ Сегодня"

Оккупанты заявляют, что в результате взрывов на военном аэродроме в Крыму пострадали как минимум пять человек.

Источник: РИА Новости, Крыминформ и ТАСС со ссылкой на заявление местного Минздрава, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Telegram

Дословно: "Пять человек пострадали после взрывов в Новофедоровке. Они доставлены в Сакскую центральную районную больницу".

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Детали: По информации СМИ, четырем из них, которые имели порезы от стекла, предоставили амбулаторную помощь и уже отправили домой. Пятый пострадавший имеет непроницаемое ранение грудной клетки и находится в операционной в состоянии средней тяжести. Угрозы для жизни нет.

По словам Аксенова, один человек погиб.

В Минздраве Крыма добавили, что погибший при инциденте на аэродроме был гражданским.

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