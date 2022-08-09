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Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым – Энергоатом

Роман ПетренкоВторник, 9 августа 2022, 18:23
ФОТО: GETTY

Россия начала реализовывать план по подключению ЗАЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской, сообщил президент Энергоатома Петр Котин.

Источник: Котин в эфире телемарафона

Детали: Котин объяснил, что россияне попытаются отключить от Запорожской АЭС оккупированные регионы юга Украины, а затем провести электросеть из Крыма.

Прямая речь Котина: "Персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым.

Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

Это написано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС.

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После чего ее (ЗАЭС – ред.) уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме, она останется на российской частоте.

Это их план, и они начали его реализовать".

Больше деталей: По его словам, реализация этого плана состоит в том, что в течение трех дней повреждено три линии ЗАЭС, и она сейчас работает с выдачей в одну линию.

Напомним: 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Женщина попала в реанимацию после обстрела 7 августа.

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Темы: ЗАЭСКрымЭнергоатомоккупация
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