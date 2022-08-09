Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым – Энергоатом

Роман ПетренкоВторник, 9 августа 2022, 18:23
Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым – Энергоатом
ФОТО: GETTY

Россия начала реализовывать план по подключению ЗАЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской, сообщил президент Энергоатома Петр Котин.

Источник: Котин в эфире телемарафона

Детали: Котин объяснил, что россияне попытаются отключить от Запорожской АЭС оккупированные регионы юга Украины, а затем провести электросеть из Крыма.

Реклама:

Прямая речь Котина: "Персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым.

Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

ВИДЕО ДНЯ

Это написано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС.

После чего ее (ЗАЭС – ред.) уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме, она останется на российской частоте.

Это их план, и они начали его реализовать".

Больше деталей: По его словам, реализация этого плана состоит в том, что в течение трех дней повреждено три линии ЗАЭС, и она сейчас работает с выдачей в одну линию.

Напомним: 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Женщина попала в реанимацию после обстрела 7 августа.

Темы: ЗАЭСКрымЭнергоатомоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
ЗАЭС
Украинские саперы обезвредили 5 российских мин на пути МАГАТЭ
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
Последние новости
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: