Россияне могут не пустить миссию МАГАТЭ на ключевые объекты ЗАЭС – министр

Российские оккупанты могут не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС.

Источник: министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к миссии

Прямая речь Галущенко: "Ключевое, чтобы россияне действительно допустили к тем объектам, которые миссия должна осмотреть. Мы понимаем, что могут быть манипуляции: показать какую-нибудь картинку или составить маршрут, где по факту миссия просто не сможет увидеть, что происходит. И тогда, безусловно, это может поставить под сомнение результаты".

Детали: По словам министра, украинская сторона обсудила с представителями миссии перечень объектов ЗАЭС, которые необходимо осмотреть. Он добавил, что эти предложения практически полностью совпадают с оценками экспертов МАГАТЭ.

Галущенко подчеркнул, что сейчас миссия работает в новом формате, поскольку едет на место происшествия не по факту произошедших событий, а заранее – чтобы "обезопасить от тех варварских поступков, которые Россия совершает на ЗАЭС".

Министр добавил, что миссия МАГАТЭ должна прежде всего, кроме сугубо технической функции, показать угрозы ядерной безопасности, которые несет на территории АЭС присутствие российских военных, их оружия и тяжелой техники.

Украина ожидает, что результатами работы миссии станут деоккупация ЗАЭС, ее возвращение под полный контроль Украины и последующая демилитаризация территории вокруг станции.

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В то же время "Интерфакс-Украина" сообщает, что миссия МАГАТЭ сейчас находится на блокпосте в Новоалександровке – примерно в 20 км до линии фронта.

Члены группы слышат вдали прилеты. Сейчас движение колонны остановили – представители миссии ждут, когда "будет безопасно".

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