Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД: Россия обстрелами срывает визит миссии МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую АЭС

"Европейская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 10:23
ЗАЭС. Иллюстрация с Telegram Энергоатома

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную Запорожскую АЭС.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Нарушая свои обязательства, армия РФ ведет мощный обстрел коридора, через который миссия МАГАТЭ должна следовать из Запорожья на атомную электростанцию. Россия должна немедленно прекратить эти опасные провокации и обеспечить безопасный проезд специалистам МАГАТЭ", – подчеркнул спикер.

Напомним, утром 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.

"Энергоатом" сообщает, что на ЗАЭС из-за обстрелов россиян автоматически отключился работающий 5-й блок станции.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МИДЗАЭСвойнаМАГАТЭ
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россияне не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ – Зеленский

Лукашенко заявил, что развязка в Украине близка из-за конфликта. В ОП опроверли

МАГАТЭ сохранит присутствие на ЗАЭС - Гросси

Германия не собирается платить Польше триллион долларов: вопрос репараций закрыт

фото"Связали руки, на голову чехол и казнили": нашли еще одного замученного россиянами

Путин приказал оккупантам захватить Донецкую область до 15 сентября – Генштаб

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

МИД
Глава МИД Бельгии признала, что нарушила закон во время визита в Крым, и принесла извинения
Украина вручила Турции ноту из-за судна, которое могло перевезти российские С-300 через Босфор
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трех задачах – МИД
Последние новости
23:15
Данилов: Россия должна лишиться колоний, они уже начинают шататься
22:40
Шольц против полного отказа Германии от российского газа
22:35
Премьер Грузии намекнул на желание наладить отношения с США после критики в сторону посла
22:28
Глава оккупантов Крыма говорит, что против Украины воюет более 1200 крымчан
22:26
Россияне не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ – Зеленский
21:44
Регулятор ЕС одобрил две вакцины против "Омикрона"
21:30
Возгорание торфяников в Киевской области: 4 очага потушили, 2 осталось
21:19
ЕС мобилизует 5 млн евро для сохранения культурного наследия Украины
21:15
Лукашенко заявил, что развязка в Украине близка из-за конфликта. В ОП опроверли
21:06
В Еврокомиссии рассказали, сколько украинских детей учатся в школах ЕС
Все новости...