МИД: Россия обстрелами срывает визит миссии МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую АЭС

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную Запорожскую АЭС.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Нарушая свои обязательства, армия РФ ведет мощный обстрел коридора, через который миссия МАГАТЭ должна следовать из Запорожья на атомную электростанцию. Россия должна немедленно прекратить эти опасные провокации и обеспечить безопасный проезд специалистам МАГАТЭ", – подчеркнул спикер.

