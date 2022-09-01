ГБР просит об экстрадиции одного из "бойцов батальона Монако"

Государственное бюро расследований подтвердило местонахождение и направило документы на экстрадицию одного из фигурантов расследования "Украинской правды" о выезде в Монако военнообязанных граждан Украины.

Источник: пресс-служба ГБР

Прямая речь: "Работники ГБР подтвердили местонахождение одного из героев этого журналистского расследования. Он является подозреваемым в уголовном производстве Бюро о незаконной растрате средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС".

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*Как известно, бизнесмен Константин Жеваго является фигурантом дела о растрате средств АО Банк "Финансы и Кредит" на сумму свыше 2,5 млрд грн. Журналисты УП идентифицировали его в августе на собственной яхте "Z" в бухте Монако.

Детали: Кроме этого, указано, что в отношении другой персоны, которая упоминалась в журналистском расследовании, ГБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту.

Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо уплачивать в бюджет.

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Также в ходе расследования установлено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.

По материалам ГБР наложен арест на имущество "бойца батальона Монако", отдыхающего на лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев, говорится в сообщении бюро.

Обновлено: В пресс-службе Жеваго позже заявили, что информация о том, что он может быть задержан за границей и экстрадирован в Украину не соответствует действительности. Также там заявили, что Жеваго с 2019 года находится за границей в связи с "личными и медицинскими обстоятельствами" и эти обстоятельства являются "уважительной причиной для нахождения за границей в соответствии с действующим законодательством Украины".

Его пресс-служба также сообщила, что политик никогда не находился в розыске Интерпола.

В адрес нашей редакции поступило обращение от Григория Суркиса с прилагаемыми документами, подтверждающими, что в период с 23 февраля 2022 года он принял участие в 14 из 21 заседания Верховной Рады Украины, во время которых проводилась фиксация присутствия и поименное голосование.

Также Суркис опровергает информацию, изложенную в расследовании "Батальон "МОНАКО". УП нашла элитных беженцев на "Лазурном побережье" относительно возможного вывоза средств членами семьи Суркис. Документы, которые он направил, утверждают, что ни один человек, который пересекал границу вместе с Игорем и Григорием Суркисами, не осуществлял декларирование средств ни на украинской, ни на венгерской таможнях.

В то же время полный список пассажиров не предоставляется. А также отсутствует информация о легальности пересечения границы двумя внуками Григория и Игоря Суркисов.

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