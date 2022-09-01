ГБР просит об экстрадиции одного из "бойцов батальона Монако"

Государственное бюро расследований подтвердило местонахождение и направило документы на экстрадицию одного из фигурантов расследования "Украинской правды" о выезде в Монако военнообязанных граждан Украины.

Источник: пресс-служба ГБР

Прямая речь: "Работники ГБР подтвердили местонахождение одного из героев этого журналистского расследования. Он является подозреваемым в уголовном производстве Бюро о незаконной растрате средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС".

*Как известно, бизнесмен Константин Жеваго является фигурантом дела о растрате средств АО Банк "Финансы и Кредит" на сумму свыше 2,5 млрд грн. Журналисты УП идентифицировали его в августе на собственной яхте "Z" в бухте Монако.

Детали: Кроме этого, указано, что в отношении другой персоны, которая упоминалась в журналистском расследовании, ГБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту.

Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо уплачивать в бюджет.

Также в ходе расследования установлено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.

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По материалам ГБР наложен арест на имущество "бойца батальона Монако", отдыхающего на лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев, говорится в сообщении бюро.

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