Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР просит об экстрадиции одного из "бойцов батальона Монако"

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 11:10
ГБР просит об экстрадиции одного из бойцов батальона Монако
коллаж УП

Государственное бюро расследований подтвердило местонахождение и направило документы на экстрадицию одного из фигурантов расследования "Украинской правды" о выезде в Монако военнообязанных граждан Украины.

Источник: пресс-служба ГБР

Прямая речь: "Работники ГБР подтвердили местонахождение одного из героев этого журналистского расследования. Он является подозреваемым в уголовном производстве Бюро о незаконной растрате средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС".

Реклама:

*Как известно, бизнесмен Константин Жеваго является фигурантом дела о растрате средств АО Банк "Финансы и Кредит" на сумму свыше 2,5 млрд грн. Журналисты УП идентифицировали его в августе на собственной яхте "Z" в бухте Монако.

Детали: Кроме этого, указано, что в отношении другой персоны, которая упоминалась в журналистском расследовании, ГБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту.

Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо уплачивать в бюджет.

ВИДЕО ДНЯ

Также в ходе расследования установлено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.

По материалам ГБР наложен арест на имущество "бойца батальона Монако", отдыхающего на лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев, говорится в сообщении бюро.

Обновлено: В пресс-службе Жеваго позже заявили, что информация о том, что он может быть задержан за границей и экстрадирован в Украину не соответствует действительности. Также там заявили, что Жеваго с 2019 года находится за границей в связи с "личными и медицинскими обстоятельствами" и эти обстоятельства являются "уважительной причиной для нахождения за границей в соответствии с действующим законодательством Украины".

Его пресс-служба также сообщила, что политик никогда не находился в розыске Интерпола.

В адрес нашей редакции поступило обращение от Григория Суркиса с прилагаемыми документами, подтверждающими, что в период с 23 февраля 2022 года он принял участие в 14 из 21 заседания Верховной Рады Украины, во время которых проводилась фиксация присутствия и поименное голосование.

Также Суркис опровергает информацию, изложенную в расследовании "Батальон "МОНАКО". УП нашла элитных беженцев на "Лазурном побережье" относительно возможного вывоза средств членами семьи Суркис. Документы, которые он направил, утверждают, что ни один человек, который пересекал границу вместе с Игорем и Григорием Суркисами, не осуществлял декларирование средств ни на украинской, ни на венгерской таможнях.

В то же время полный список пассажиров не предоставляется. А также отсутствует информация о легальности пересечения границы двумя внуками Григория и Игоря Суркисов.

Предыстория:

Темы: ГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
ГБР
Суд конфисковал квартиру в центре Львова у чиновницы таможни
ГБР расследует авиакатастрофу на Житомирщине, в которой погибли три пилота Воздушных сил
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
Последние новости
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: