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ГБР просит об экстрадиции одного из "бойцов батальона Монако"

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 11:10
коллаж УП

Государственное бюро расследований подтвердило местонахождение и направило документы на экстрадицию одного из фигурантов расследования "Украинской правды" о выезде в Монако военнообязанных граждан Украины.

Источник: пресс-служба ГБР

Прямая речь: "Работники ГБР подтвердили местонахождение одного из героев этого журналистского расследования. Он является подозреваемым в уголовном производстве Бюро о незаконной растрате средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС".

*Как известно, бизнесмен Константин Жеваго является фигурантом дела о растрате средств АО Банк "Финансы и Кредит" на сумму свыше 2,5 млрд грн. Журналисты УП идентифицировали его в августе на собственной яхте "Z" в бухте Монако.

Детали: Кроме этого, указано, что в отношении другой персоны, которая упоминалась в журналистском расследовании, ГБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту.

Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо уплачивать в бюджет.

Также в ходе расследования установлено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.

ВИДЕО ДНЯ

По материалам ГБР наложен арест на имущество "бойца батальона Монако", отдыхающего на лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев, говорится в сообщении бюро.

Предыстория:

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Темы: ГБР
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