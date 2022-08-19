ГБР расследует пересечение границы "батальоном Монако": в списке более 80 человек
"Украинская правда" получила список фигурантов расследования ГБР в отношении "Батальона Монако" – в нем более 80 человек.
Источник: собеседники УП в правоохранительных органах
Детали: Производство открыто 17 августа по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 332 УКУ, а именно "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
В рамках расследования фигурантов будут проверять на предмет организации незаконной переправки через границу и использования служебного положения для незаконной переправки через границу.
В списке есть народные депутаты и члены их семей. А также другие герои и владельцы автомобилей из материала "Батальон Монако", который "Украинская правда" опубликовала 2 дня назад.
Список фигурантов расследования ГБР:
- Абрамович Игорь Александрович
- Абрамович Елена Анатольевна
- Столар Михаил Леонидович
- Столар Вадим Михайлович
- Суркис Игорь Рахмилевич
- Пузанов Александр Геннадиевич
- Вязмикин Сергей Анатольевич
- Вязмикина Оксана Александровна
- Ермолаев Вадим Владимирович
- Мосцевий Алексей Александрович
- Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна
- Карпюк Артур Теофилович
- Головешко Петр Иванович
- Вафин Вадим Александрович
- Мельничук Наталя Николаевна
- Шарфиов Тимур Юсуб Огли
- Гольдштейн Юрий Александрович
- Сахарова (Пащенко) Иванна Валериевна
- Ядловский Николай Владимирович
- Котилевская Алеся Ивановна
- Бойко Алексей Григорович
- Скоробагач Владимир Иванович
- Скоробогач Мария Владимировна
- Скоробагач Лилия Федоровна
- Грицак Юрий Петрович
- Дегтяр Наталия Геннадиевна
- Дегтяр Екатерина Владимировна
- Марцинюк Евгений Александрович
- Лауринаичуте Яна Андреевна
- Божик Василий Васильевич
- Титаренко Олег Николаевич
- Ковалева Наталия Александровна
- Ковалев Александр Михайлович
- Коваленко Наталия Викторовна
- Минакова Яна Георгиевна
- Минакова Алена Андреевна
- Лученко Валентина Николаевна
- Марчук Ирина Александровна
- Табалов Сергей Александрович
- Табалов Андрей Александрович
- Табалова Ксения Викторовна
- Цимбалова Хелена Федоровна
- Винниченко Анна Александровна
- Назаренко Владислав Сергеевич
- Назаренко Сергей Леонидович
- Величко Юрий Васильевич
- Шевченко Сергей Игоревич
- Вернудин Олег Иванович
- Тищенко Елена Александровна
- Девятов Денис Алексиевич
- Астапов Андрей Юрьевич
- Астапова Наталья Сергеевна
- Барабаш Дмитрий Викторович
- Станевичус Алина Эдгаровна
- Храмцов Александр Владимирович
- Каливошко Эдуард Михайлович
- Бородулина Юлия Олеговна
- Андриканич Кристина Ивановна
- Боярчук Игорь Степанович
- Данилив Борис Васильевич
- Веретенников Виталий Сергеевич
- Рудь Николай Владимирович
- Рабенко Анна Юрьевна
- Глоба Анатолий Михайлович
- Афонина Анна Рубиновна
- Александров Дмитрий Андреевич
- Александров Андрей Николаевич
- Губан Сергей Николаевич
- Ковтун Виктория Витальевна
- Оксаметна Валерия Геннадиевна
- Хомутинник Юрий Юрьевич
- Хомутник Виталий Юрьевич
- Чернец Юрий Петрович
- Назарко Роксоляна Олеговна
- Мацюк Юлия Олеговна
- Цимбалова Ирина Анатольевна
- Щербановский Андрей Анатолиевич
- Шевченко Валентина Александровна
- Шевченко Оксана Николаевна
- Баран Сергей Васильевич
- Алексеенко Виталий Федорович
- Мухалов Андрей Сергеевич
- Эйдельнант Андрей Юрьевич
- Завадская Наталья Андреевна.
Предыстория:
- 17 августа "Украинская правда" обнародовала расследование об украинских VIP-беженцах в Монако, Монте-Карло и Ницце.
- В нем говорится об олигархах и бизнесменах, которые облюбовали Лазурное побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ. В частности, о выехавших из страны нардепах Вадиме Столаре, Игоре Абрамовиче и Григории Суркисе, которые на протяжении почти 6 месяцев не принимали участия в заседаниях ВР.
- После этого главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева призвала лишить мандатов VIP-беженцев из парламента.
- Государственное бюро расследований сообщило, что изучает законность пересечения государственной границы военнообязанными гражданами Украины во время войны с Россией.
- 18 августа народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая подала в ВР обращение относительно досрочного лишения полномочий нардепов Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса, которые перед полномасштабным вторжением России выехали из Украины и не принимали участия в заседании парламента.