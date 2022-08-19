ГБР расследует пересечение границы "батальоном Монако": в списке более 80 человек

"Украинская правда" получила список фигурантов расследования ГБР в отношении "Батальона Монако" – в нем более 80 человек.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Производство открыто 17 августа по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 332 УКУ, а именно "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

В рамках расследования фигурантов будут проверять на предмет организации незаконной переправки через границу и использования служебного положения для незаконной переправки через границу.

В списке есть народные депутаты и члены их семей. А также другие герои и владельцы автомобилей из материала "Батальон Монако", который "Украинская правда" опубликовала 2 дня назад.

Список фигурантов расследования ГБР:

Абрамович Игорь Александрович Абрамович Елена Анатольевна Столар Михаил Леонидович Столар Вадим Михайлович Суркис Игорь Рахмилевич Пузанов Александр Геннадиевич Вязмикин Сергей Анатольевич Вязмикина Оксана Александровна Ермолаев Вадим Владимирович Мосцевий Алексей Александрович Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна Карпюк Артур Теофилович Головешко Петр Иванович Вафин Вадим Александрович Мельничук Наталя Николаевна Шарфиов Тимур Юсуб Огли Гольдштейн Юрий Александрович Сахарова (Пащенко) Иванна Валериевна Ядловский Николай Владимирович Котилевская Алеся Ивановна Бойко Алексей Григорович Скоробагач Владимир Иванович Скоробогач Мария Владимировна Скоробагач Лилия Федоровна Грицак Юрий Петрович Дегтяр Наталия Геннадиевна Дегтяр Екатерина Владимировна Марцинюк Евгений Александрович Лауринаичуте Яна Андреевна Божик Василий Васильевич Титаренко Олег Николаевич Ковалева Наталия Александровна Ковалев Александр Михайлович Коваленко Наталия Викторовна Минакова Яна Георгиевна Минакова Алена Андреевна Лученко Валентина Николаевна Марчук Ирина Александровна Табалов Сергей Александрович Табалов Андрей Александрович Табалова Ксения Викторовна Цимбалова Хелена Федоровна Винниченко Анна Александровна Назаренко Владислав Сергеевич Назаренко Сергей Леонидович Величко Юрий Васильевич Шевченко Сергей Игоревич Вернудин Олег Иванович Тищенко Елена Александровна Девятов Денис Алексиевич Астапов Андрей Юрьевич Астапова Наталья Сергеевна Барабаш Дмитрий Викторович Станевичус Алина Эдгаровна Храмцов Александр Владимирович Каливошко Эдуард Михайлович Бородулина Юлия Олеговна Андриканич Кристина Ивановна Боярчук Игорь Степанович Данилив Борис Васильевич Веретенников Виталий Сергеевич Рудь Николай Владимирович Рабенко Анна Юрьевна Глоба Анатолий Михайлович Афонина Анна Рубиновна Александров Дмитрий Андреевич Александров Андрей Николаевич Губан Сергей Николаевич Ковтун Виктория Витальевна Оксаметна Валерия Геннадиевна Хомутинник Юрий Юрьевич Хомутник Виталий Юрьевич Чернец Юрий Петрович Назарко Роксоляна Олеговна Мацюк Юлия Олеговна Цимбалова Ирина Анатольевна Щербановский Андрей Анатолиевич Шевченко Валентина Александровна Шевченко Оксана Николаевна Баран Сергей Васильевич Алексеенко Виталий Федорович Мухалов Андрей Сергеевич Эйдельнант Андрей Юрьевич Завадская Наталья Андреевна.

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