ВАКС впервые конфисковал состояние российского олигарха: одного из столпов режима Путина

Высший антикоррупционный суд конфисковал состояние путинского олигарха Владимира Евтушенкова. Это первое подобное решение украинского суда.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: В частности, ВАКС конфисковал 17 объектов недвижимости общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

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Также конфисковали доли олигарха в нескольких украинских фирмах, а именно:

42,09% в ООО "Электрозавод-ВИТ" (Запорожье)

59,2% в ООО "ИТМ-Украина" (Киев)

59,2% в ООО "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев)

42,09% в ООО Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис" (Запорожье)

34,21% в АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения" (Запорожье).

Решение приняла коллегия судей ВАКС в составе Широкой, Мойсака и Саландяк.

В Украине Евтушенков трижды (в 2008, 2010 и 2011 годах) получал именные пистолеты "Форт" от Януковича и имел полное содействие со стороны тогдашней украинской власти.

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Справка: Евтушенков – один из самых богатых людей России. По состоянию на 2021 год его состояние составляло 3,4 миллиарда долларов. Один из его основных капиталов – АФК "Система". Она владеет концерном "РТИ Системы", входящим в крупнейшие оборонные компании мира, разрабатывая для российского вооружения системы управления и связи, радиотехническое оборудование. Например, стационарные радиолокационные станции "Воронеж", предназначенные для обнаружения и сопровождения баллистических и крылатых ракет и других аэродинамических объектов.

В марте 2022 года журналисты программы "Схемы" и проекта Scanner Project в рамках цикла материалов "Столбы режима Путина" узнали, что Евтушенков имеет недвижимость в Европе: три виллы на Лазурном побережье, записанные на компании, напрямую связаны с его семьей и два дома в центре Лондона.

Еще в апреле 2022 года Евтушенков, другие бизнесмены и политики России попали под западные санкции. После этого олигарх вышел из совета директоров АФК "Система" и передал часть своих акций сыну. В результате доля олигарха снизилась до 49,2%.

По данным издания "НВ", он мог быть одним из посредников, который возводил Януковича после побега в Россию с теми, кто был заинтересован в начале боевых действий на Донбассе в 2014 году.

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Напомним: