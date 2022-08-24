Подарок ко Дню независимости: Первый иск о конфискации имущества российского олигарха

На 31 річницю незалежності Міністерство юстиції нарешті зробило перший крок до реалізації законодавства щодо стягнення до держбюджету майна тих, хто брав участь або сприяв війні проти України.

Мін’юст подав перший позов до Вищого антикорупційного суду, щоб накласти відповідну санкцію.

Першим відповідачем, за інформацією порталу "Судова влада України", став відомий російський олігарх, один із найбагатших представників рф, Володимир Євтушенков.

Хто такий Євтушенков?

"Что-то теряешь – идешь дальше" – правило бізнесу Володимира Євтушенкова, яке сподіваємось невдовзі йому доведеться застосовувати на практиці.

Євтушенков – один з найбагатших людей Росії. Станом на 2021 рік його статки складали 3,4 мільярди доларів. Один з його основних капіталів – АФК "Система". Вона володіє концерном "РТІ Системи", що входить до найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв'язку, радіотехнічне обладнання. Наприклад, стаціонарні радіолокаційні станції "Воронеж", які призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об'єктів.

У березні 2022 року журналісти програми "Схеми" та проєкту Scanner Project у рамках циклу матеріалів "Стовпи режиму Путіна" дізналися, що Євтушенков має нерухомість у Європі: три вілли на Лазуровому узбережжі, записані на компанії, напряму пов`язані з його родиною та два будинки у середмісті Лондона.

Ще в квітні 2022 року Євтушенков, інші бізнесмени та політики з росії потрапили під західні санкції. Після цього олігарх вийшов з ради директорів АФК "Система" та передав частину своїх акцій сину. В результаті частка олігарха зменшилася до 49,2% .

За даними видання "НВ"​, він міг бути одним із посередників, який зводив Януковича після втечі в Росію із тими, хто був зацікавлений у початку бойових дій на Донбасі у 2014 році.

Як швидко чекати на рішення?

Процедура конфіскації відбувається шляхом накладення на конкретну особу санкції, у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі (простіше – конфіскації). Також це стосується активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Тобто тих активів, які оформлені не на неї, але справжнім власником яких вона є.

Рішення про конфіскацію має винести ВАКС за позовом Мін’юсту. Важливо розуміти, що конфіскувати активи можна виключно в період дії воєнного стану та виключно щодо осіб, до яких РНБО вже застосувало блокування активів.

При цьому, таке рішення має бути прийняте після 24 травня 2022 року (дата набрання чинності законом No. 2257-IX, яким зазначена санкція та процедура її реалізації і були запроваджені). Відповідне рішення РНБО про блокування активів Євтушенкова було введено в дію Указом Президента України від 24 травня 2022 року.

Позов разом з додатками, за даними профільного заступника міністра складає більше 500 сторінок. Але у ВАКС є лише 10 днів на розгляд такого позову.

Тим не менше, закон надає відповідачам процесуальні гарантії, необхідні для захисту їх прав, хоч і з певними особливостями. Так, після прийняття рішення ВАКС, Євтушенков матиме 5 днів для його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС. Тому якщо відповідач захоче оскаржити рішення – строк продовжується ще на 10 днів (час на подачу апеляції та розгляду). Рішення АП ВАКС є фінальним і вже не може оскаржуватись.

Це свідчить про те, що вже у вересні ми можемо мати перше рішення суду та конфісковані активи російського олігарха.

Дані з реєстру Судова влада України Джерело

В цілому механізм конфіскації виглядає так:

Як це має відбуватись аби не було проблем в майбутньому?

Загалом санкції мають тимчасовий характер та спрямовані на зміну поведінки підсанкійних осіб. Водночас санкції, які були накладені на РФ та її посіпак, не зупинили їх від повномасштабного вторгнення.

Тому новим видом санкцій у цій війні та в майбутньому може стати не лише блокування, а й конфіскація активів агресора та осіб, які сприяють цій агресії.

Партнери України, які уже ввели проти РФ безпрецедентні санкції та заблокували мільярди російських активів, нині шукають шляхи конфіскації та використання цих коштів.

Лише Канада на законодавчому рівні закріпила вказану процедуру. У червні було ухвалено законопроєкт С-19, яким, зокрема, внесено зміни до Закону про спеціальні економічні заходи та до Закону про правосуддя для жертв корумпованих іноземних посадовців (так званий Закон Магнітського). Ці зміни полягають у можливості конфісковувати активи, заблоковані чи арештовані за цими законами.

Наслідувати приклад Канади й конфісковувати російські активи хоче й Велика Британія.

США теж шукають правові механізми вилучення активів осіб, пов’язаних із режимом Путіна. Відповідний законопроєкт уже пройшов Палату представників і переданий на розгляд Сенату.

Віцепрезидент Європейської Комісії Маргарітіс Схінас заявив: "Єврокомісія незабаром представить пропозицію щодо модернізації існуючої правової бази щодо конфіскації та повернення активів, щоб зміцнити повноваження національних органів щодо відстеження, заморожування, конфіскації та управління злочинними доходами".

На необхідності створення ЄС юридичного механізму для конфіскації підсанкційних російських активів і передачі їх на відновлення України наголосила також прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте під час конференції з відновлення України у Лугано.

Конфіскація це істотне втручання в право власності, особливо, якщо йдеться про майно приватних осіб. Увесь цивілізований світ стоїть на варті захисту права власності. Тому те, ЯК ми це зробимо, стане прикладом кращих чи гірших підходів, а також – і підтвердженням чи спростуванням життєздатності такого виду санкцій, як конфіскація активів осіб, які сприяють військовій агресії. Використання міжнародних стандартів конфіскації активів без обвинувального вироку суду є важливою запорукою успішності цієї і майбутніх конфіскацій. Це сприятиме визнанню такого інструменту як ефективного механізму запобігання майбутнім війнам і відшкодування збитків потерпілим країнам.

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