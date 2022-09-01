Возгорание торфяников в Киевской области: 4 очага потушили, 2 осталось

В Киевской области ликвидировано 4 очага возгорания торфяников, продолжается тушение еще двух.

Источник: ГСЧС Украины по состоянию на 20 часов

Дословно: "Ликвидировано 4 очага возгорания торфяников:

с. Здвижовка Бучанского района ликвидирован пожар торфа на площади 0,2 га.

с. Шибене Бучанского района ликвидирован пожар торфа на площади 0,3 га.

с. Стоянка Бучанского района ликвидирован пожар торфа на площади 0,7 га.

с. Феневичи Вышгородского района ликвидировали пожар торфа на площади 0,003 га.

Продолжается тушение 2 очагов:

с. Сосновка, Вышгородского района. К тушению привлечены 2 единицы техники и 8 человек личного состава 41 ДПРЧ пгт Иванков.

с. Михайловская-Рубежовка, Бучанского района. К тушению привлечены 1 единица техники, 2 МП и 6 человек личного состава 52-го ДПРП пгт Ворзель.

Детали: В ГСЧС заверили, что ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируемая.

"Нет причин для паники, ведь сейчас это сезонное явление! В случае обнаружения очагов возгорания звоните в Службу спасения 101", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: В последние дни в Киеве ухудшилось качество воздуха из-за возгорания торфа в Киевской области.

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В частности, 1 сентября КГГА снова советовала киевлянам закрыть окна и меньше гулять на улице.