Возгорание торфяников в Киевской области: 4 очага потушили, 2 осталось
Четверг, 1 сентября 2022, 21:30
В Киевской области ликвидировано 4 очага возгорания торфяников, продолжается тушение еще двух.
Источник: ГСЧС Украины по состоянию на 20 часов
Дословно: "Ликвидировано 4 очага возгорания торфяников:
- с. Здвижовка Бучанского района ликвидирован пожар торфа на площади 0,2 га.
- с. Шибене Бучанского района ликвидирован пожар торфа на площади 0,3 га.
- с. Стоянка Бучанского района ликвидирован пожар торфа на площади 0,7 га.
- с. Феневичи Вышгородского района ликвидировали пожар торфа на площади 0,003 га.
Продолжается тушение 2 очагов:
- с. Сосновка, Вышгородского района. К тушению привлечены 2 единицы техники и 8 человек личного состава 41 ДПРЧ пгт Иванков.
- с. Михайловская-Рубежовка, Бучанского района. К тушению привлечены 1 единица техники, 2 МП и 6 человек личного состава 52-го ДПРП пгт Ворзель.
Детали: В ГСЧС заверили, что ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируемая.
"Нет причин для паники, ведь сейчас это сезонное явление! В случае обнаружения очагов возгорания звоните в Службу спасения 101", - говорится в сообщении.
Что предшествовало: В последние дни в Киеве ухудшилось качество воздуха из-за возгорания торфа в Киевской области.
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В частности, 1 сентября КГГА снова советовала киевлянам закрыть окна и меньше гулять на улице.