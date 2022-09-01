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Россияне не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ – Зеленский

Елена РощинаЧетверг, 1 сентября 2022, 22:26
Россияне не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

Детали: Зеленский отметил, что 1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, "несмотря на все провокации российских военных и циничные обстрелы Энергодара", но оккупанты пытаются превратить этот визит "в бесплодную экскурсию по станции".

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Президент надеется на объективные выводы экспертов МАГАТЭ относительно рисков на ЗАЭС.

Зеленский заявил, что "Россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию, в том числе посредством запугивания жителей Энергодара: оккупанты заставляли людей врать представителям МАГАТЭ, передавать какие-то бумажки, что-то там подписывать, что-то говорить".

При этом украинских и западных журналистов россияне на ЗАЭС не допустили.

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Прямая речь: "Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что действительно происходит.

К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ.

Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции".

Детали: Зеленский подчеркнул, что под управлением украинских специалистов более трех десятилетий находятся Чернобыльская станция и 4 рабочих АЭС – и к деятельности ни одного из этих 5 объектов у МАГАТЭ никогда не было замечаний, "пока Россия не ворвалась на нашу территорию и не принесла сюда свое безумие".

По словам президента, когда российские военные выйдут с территории ЗАЭС и заберут свое оружие и боеприпасы, прекратят обстрелы и свои провокации, "Запорожская станция сможет вернуться к безопасной работе, которая и была всегда под контролем Украины".

Прямая речь: "Главное, что должно произойти, – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали соответствующих призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве.

Это был ключевой – ключевой! – пункт безопасности наших договоренностей. Это говорилось ясно: демилитаризация и полный контроль украинских атомщиков".

Напомним: Миссия МАГАТЭ добиралась до ЗАЭС достаточно долго, россияне не дали ей спецпропусков – и 14 экспертов попали на захваченную станцию только 1 сентября и пробыли там несколько часов, после чего на АЭС осталось 5 представителей миссии.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.

Темы: ЗАЭСЗеленскийМАГАТЭ
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