Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Скрестил пальцы за успех ВСУ": госдеятели Запада о стремительном контрнаступлении Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 08:45

Государственные деятели стран Запада в субботу прокомментировали контрнаступательные действия украинских сил в Харьковской области, в результате которых под контроль Украины были в частности возвращены города Купянск и Изюм.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Как и многие из вас, всем своим сердцем желаю и держу скрещенными пальцы за успех Вооруженных Сил Украины. Они показывают нам, что могут сделать настоящий дух и смелость", – написал в Twitter президент Эстонии Алар Карис.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил быстрый темп продвижения украинских сил в Харьковской области.

"Армия оккупнтов деморализована больше, чем можно себе представить. Похоже, их вытеснят с территорий, которые были оккупированы за шесть месяцев, в течение шести дней", - добавил чиновник в Twitter.

Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс также пожелал ВСУ успеха и добавил: "Их действия доказывают, что оружие, которое министерству обороны Украины предоставили друзья, очень хорошо используется в бою. Поставки оружия следует продолжить, чтобы Украина могла победить быстро и решительно".

А Ярослав Надь, министр обороны Словакии, подчеркнул, что его государство "четко и твердо стоит за Украиной и будет помогать Украине, пока это будет нужно".

ВИДЕО ДНЯ

"Давайте, украинские герои, так держать! Я очень доволен нынешними событиями в Украине. Мало того, что российские агрессоры и оккупанты убегают сломя голову и покидают оружие, но и усиливается сопротивление Путлеру в России. Так держать! Мочите его!" – написал Надь в Facebook.

В последние дни украинские силы начали контрнаступление не только в Херсонской, но и Харьковской области.

В вечернем обращении в субботу президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные Силы освободили оккупантов уже около двух тысяч квадратных километров территории Украины.

Тогда же спикер прессцентра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ также успешно контрнаступают на юге Украины - сейчас на разных направлениях защитники продвинулись на несколько десятков километров.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Вооруженные силыХарьковская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоЗеленский – оккупантам: Мы будем с газом, светом, водой, едой и без вас

дополненоЗадержан бывший глава СБУ Харьковщины

Кадыров собрался к Путину, если ситуация на войне не поменяется

Дальние бомбардировщики РФ ударили по Украине ракетами Х-22

фотоДо границы 50 км: Залужный рассказал об успехах контрнаступления

видеоВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области - Зеленский

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Вооруженные силы
Как это быть женщиной в армии. Истории саперки и парамедикини
Испанская армия будет учить украинских военных
Резников об успехах "Рамштайна-5": Договорились о более мощной подготовке украинских бойцов
Последние новости
22:37
В трех областях полностью восстановлено электроснабжение – ОП
22:15
видеоЗеленский – оккупантам: Мы будем с газом, светом, водой, едой и без вас
22:05
видеоРоссияне ударили по ТЭЦ-5 в Харькове и двух объектах возле города – Подоляк
21:44
Россияне выпустили по востоку Украины 11 ракет, 9 из них сбила ПВО
21:41
Руководство западной группировки войск РФ снова сменили из-за поражений – ГУР
21:34
Фильмы, выходящие в украинский кинопрокат в сентябре: подборка
21:22
Из-за обстрелов инфраструктуры задерживается ряд поездов
21:17
дополненоЗадержан бывший глава СБУ Харьковщины
21:10
Днепропетровщина тоже без света после удара россиян
21:07
Более 100 тысяч сторонников независимости Каталонии вышли на марш в Барселоне
Все новости...