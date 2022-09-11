"Скрестил пальцы за успех ВСУ": госдеятели Запада о стремительном контрнаступлении Украины

Государственные деятели стран Запада в субботу прокомментировали контрнаступательные действия украинских сил в Харьковской области, в результате которых под контроль Украины были в частности возвращены города Купянск и Изюм.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Как и многие из вас, всем своим сердцем желаю и держу скрещенными пальцы за успех Вооруженных Сил Украины. Они показывают нам, что могут сделать настоящий дух и смелость", – написал в Twitter президент Эстонии Алар Карис.

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил быстрый темп продвижения украинских сил в Харьковской области.

"Армия оккупнтов деморализована больше, чем можно себе представить. Похоже, их вытеснят с территорий, которые были оккупированы за шесть месяцев, в течение шести дней", - добавил чиновник в Twitter.

Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс также пожелал ВСУ успеха и добавил: "Их действия доказывают, что оружие, которое министерству обороны Украины предоставили друзья, очень хорошо используется в бою. Поставки оружия следует продолжить, чтобы Украина могла победить быстро и решительно".

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А Ярослав Надь, министр обороны Словакии, подчеркнул, что его государство "четко и твердо стоит за Украиной и будет помогать Украине, пока это будет нужно".

"Давайте, украинские герои, так держать! Я очень доволен нынешними событиями в Украине. Мало того, что российские агрессоры и оккупанты убегают сломя голову и покидают оружие, но и усиливается сопротивление Путлеру в России. Так держать! Мочите его!" – написал Надь в Facebook.

В последние дни украинские силы начали контрнаступление не только в Херсонской, но и Харьковской области.

В вечернем обращении в субботу президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные Силы освободили оккупантов уже около двух тысяч квадратных километров территории Украины.

Тогда же спикер прессцентра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ также успешно контрнаступают на юге Украины - сейчас на разных направлениях защитники продвинулись на несколько десятков километров.