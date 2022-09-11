"Схрестив пальці за успіх ЗСУ": державні діячі Заходу про стрімкий контрнаступ України на Харківщині

Державні діячі країн Заходу в суботу прокоментували контрнаступальні дії українських сил у Харківській області, внаслідок яких під контроль України було зокрема повернуто міста Куп’янськ та Ізюм.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Як і багато хто з вас, усім своїм серцем бажаю і тримаю схрещеними пальці за успіх Збройних Сил України. Вони показують нам, що можуть зробити справжній дух і сміливість", – написав у Twitter президент Естонії Алар Каріс.

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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відзначив швидкий темп просування українських сил на Харківщині.

"Армія окупантів деморалізована більше, ніж можна собі уявити. Схоже, їх витіснять із територій, які були окуповані за шість місяців, протягом шести днів", – додав посадовець у Twitter.

Глава латвійського МЗС Едґарс Ринкевичс також побажав ЗСУ успіху і додав: "Їхні дії доводять, що зброя, яку міністерству оборони України надали друзі, дуже добре використовується у бою. Постачання зброї слід продовжити, щоб Україна могла перемогти швидко і рішуче".

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А Ярослав Надь, міністр оборони Словаччини, наголосив, що його держава "чітко і твердо стоїть за Україною і допомагатиме Україні, доки це буде потрібно".

"Давайте, українські герої, так тримати! Я дуже задоволений нинішніми подіями в Україні. Мало того, що російські агресори та окупанти тікають стрімголов і покидають зброю, але й посилюється спротив Путлеру в Росії. Так тримати! Мочіть його!" – написав Надь у Facebook.

В останні дні українські сили розпочали контрнаступ не лише в Херсонській, а й у Харківській області.

У вечірньому зверненні в суботу президент Володимир Зеленський заявив, що з початку вересня Збройні Сили звільнили окупантів вже близько двох тисяч квадратних кілометрів території України.

Тоді ж речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ також успішно контрнаступають на півдні України – наразі на різних напрямках захисники просунулися на кілька десятків кілометрів.