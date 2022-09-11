Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина освободила больше территорий за 5 дней, чем Россия захватила с апреля – ISW

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 10:30
Украина освободила больше территорий за 5 дней, чем Россия захватила с апреля – ISW
92 БРИГАДА В КУПЯНСКЕ, ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Украинские силы освободили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября, сообщают американские аналитики.

Источник: Институт изучения войны

Детали: Отмечается, что ВСУ прорвали российские позиции на глубину до 70 километров в некоторых местах.

Реклама:

Также украинцы за эти дни освободили больше территории, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля.

Дословно: "Украинские силы, скорее всего, захватят сам город Изюм в ближайшие 48 часов, если они еще этого не сделали. Освобождение Изюма станет самым значительным военным достижением Украины после победы в битве за Киев в марте.

Это предотвратило бы продвижение России на северо-запад Донецкой области вдоль трассы E40, которую российские военные пытались использовать для обхода украинских позиций на линии Славянск — Краматорск с фланга.

ВИДЕО ДНЯ

Успешное окружение российских войск, бегущих из Изюма, приведет к уничтожению или захвату значительных российских сил и усугубит проблемы с живой силой и моральным духом русских. Российские военные корреспонденты и миллогеры также сообщали о проблемах при эвакуации из Изюма, указывая на то, что украинские силы, по крайней мере, частично закрывают котел в некоторых районах".

Напомним: Успехи на северо-востоке, в частности, возвращение Изюма, являются важнейшими достижениями Украины, но пока не ясно, какое стратегическое значение будут иметь эти успехи.

Темы: Вооруженные силыоккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Воздушники показали еще один сбитый российский истребитель
Британская разведка: Россия лжет о вывозе зерна из Украины, чтобы отвести от себя вину
ПВО сбила ракету над Черкасщиной, обломки упали на частные дома
Над Днепропетровщиной ПВО сбила вражескую ракету
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: