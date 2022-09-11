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Украина освободила больше территорий за 5 дней, чем Россия захватила с апреля – ISW

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 10:30
92 БРИГАДА В КУПЯНСКЕ, ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Украинские силы освободили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября, сообщают американские аналитики.

Источник: Институт изучения войны

Детали: Отмечается, что ВСУ прорвали российские позиции на глубину до 70 километров в некоторых местах.

Также украинцы за эти дни освободили больше территории, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля.

Дословно: "Украинские силы, скорее всего, захватят сам город Изюм в ближайшие 48 часов, если они еще этого не сделали. Освобождение Изюма станет самым значительным военным достижением Украины после победы в битве за Киев в марте.

Это предотвратило бы продвижение России на северо-запад Донецкой области вдоль трассы E40, которую российские военные пытались использовать для обхода украинских позиций на линии Славянск — Краматорск с фланга.

Успешное окружение российских войск, бегущих из Изюма, приведет к уничтожению или захвату значительных российских сил и усугубит проблемы с живой силой и моральным духом русских. Российские военные корреспонденты и миллогеры также сообщали о проблемах при эвакуации из Изюма, указывая на то, что украинские силы, по крайней мере, частично закрывают котел в некоторых районах".

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Напомним: Успехи на северо-востоке, в частности, возвращение Изюма, являются важнейшими достижениями Украины, но пока не ясно, какое стратегическое значение будут иметь эти успехи.

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Темы: Вооруженные силыоккупациявойнаРосcия
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