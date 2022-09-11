NYT: США оценили успехи на востоке и возвращение Изюма как важнейшие достижения Украины

Успехи на северо-востоке, в частности, возвращение Изюма, являются важнейшими достижениями Украины, но пока не ясно, какое стратегическое значение будут иметь эти успехи.

Источник: американские чиновники в NYT

Детали: Отмечается, что есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

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NYT пишет, что нынешние и бывшие официальные лица США высоко оценили утонченность украинской подготовки к контрнаступлению. Сообщается, что решение рекламировать свое контрнаступление на юге, прежде чем нанести удар на северо-востоке, является стандартным приемом дезориентации, который используют американские спецназовцы, тренирующие украинцев с момента оккупации Крыма в 2014 году. Летом украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами, когда они начали планировать контрнаступление. Высокопоставленные чиновники США отказались сообщить, какими подробностями плана контрнаступления поделилась Украина и сколько советов дали Соединенные Штаты. Но один чиновник сказал, что американцы постоянно обсуждали с Киевом, как Украина может остановить продвижение России на востоке.

Бывший высший командующий армией США в Европе Фредерик Б. Ходжес сказал, что недавний успех указывает на то, что усилия Украины по возвращению земель на юге и востоке могут развиваться быстрее, чем он предполагал ранее, и даже подготовить почву для попытки отвоевать Крым в следующем году. .

Другие эксперты согласились, что ситуация может измениться для Украины. Бывший чиновник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой сказал, что контрнаступление украинских военных продвигается даже быстрее, чем ожидалось и что сейчас пора для украинской армии использовать любой случай, чтобы ослабить и уничтожить боеспособность России.

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