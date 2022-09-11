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Украина сама должна определять, как освобождать оккупированные до 24 февраля территории – Салливан

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 11:24

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вооруженные Силы Украины самостоятельно должны определять время и способ освобождения территорий, оккупированных Россией до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Салливан заявил на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"ВСУ должны сами определять свои задачи и свои действия в отношении того, что делать с территориями, оккупированными в 2014-2015 годах. Демократически избранный президент Украины Зеленский должен это определить, поскольку он ответственен перед украинским народом за цели этой войны", – отметил он.

"Наша цель, США и союзников, заключается в содействии достижению целей Украины. Главным интересом США в этой войне является содействие восстановлению территориальной ценности Украины – будь то путем переговоров или на поле боя", – добавил Салливан.

Советник Байдена по нацбезопасности также отметил положительные последствия контрнаступления украинских войск на юге и Харьковской области.

"Это контрнаступление, кроме всего, показывает, что нельзя просто заявить, что Россия навсегда заняла оккупированные территории и навяжет им свой политический строй. Это важный сигнал как на военно-тактическом, так и на политико-дипломатическом уровне. И мы поддержим усилия ВСУ логистикой, снабжением, оружием, оборудованием", – сказал он.

В последние дни украинские силы начали контрнаступление не только в Херсонской, но и Харьковской области.

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В вечернем обращении в субботу президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные Силы освободили оккупантов уже около двух тысяч квадратных километров территории Украины.

Тогда же спикер прессцентра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ также успешно контрнаступают на юге Украины - сейчас на разных направлениях защитники продвинулись на несколько десятков километров.

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Темы: Вооруженные силыБайденСША
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