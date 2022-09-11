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Україна сама має визначати, як звільняти окуповані до 24 лютого території – Салліван

"Європейська правда"Неділя, 11 вересня 2022, 11:24

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Збройні Сили України самостійно мають визначати час і спосіб звільнення територій, окупованих Росією до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Салліван заявив на 17-ій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"ЗСУ мають самі визначати свої завдання та свої дії щодо того, що робити із територіями, окупованими в 2014-2015 роках. Демократично обраний президент України Зеленський має це визначити, оскільки він відповідальний перед українським народом за цілі цієї війни", – зазначив він.

"Наша ціль, США та союзників, полягає у сприянні досягненню цілей України. Головним інтересом США у цій війні є сприяння відновленню територіальної цінності України – чи то шляхом перемовин, чи на полі бою", – додав Салліван.

Радник Байдена з нацбезпеки також наголосив на позитивних наслідках контрнаступу українських військ на півдні та Харківській області.

"Цей контрнаступ окрім всього показує, що не можна просто заявити, що Росія назавжди зайняла окуповані території та нав’яже їм свій політичний лад. Це важливий сигнал як на військово-тактичному, так і на політико-дипломатичному рівні. І ми підтримаємо зусилля ЗСУ логістикою, постачанням, зброєю, обладнанням", – сказав він.

В останні дні українські сили розпочали контрнаступ не лише в Херсонській, а й у Харківській області.

ВІДЕО ДНЯ

У вечірньому зверненні в суботу президент Володимир Зеленський заявив, що з початку вересня Збройні Сили звільнили окупантів вже близько двох тисяч квадратних кілометрів території України.

Тоді ж речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ також успішно контрнаступають на півдні України – наразі на різних напрямках захисники просунулися на кілька десятків кілометрів.

Читайте також: "Ялта близько, переговорів з РФ не буде". Як Зеленський відповів США на таємному форумі YES.

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Теми: Збройні силиБайденСША
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