Генерал США оценил риск использования Россией ядерного оружия

Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что применение ядерного оружия Россией маловероятно.

Источник: Ходжес в Twitter

Прямая речь: "Есть риск использования Кремлем ядерного оружия в этой ситуации, но я думаю, что это маловероятно.

… и я не думаю, что Путин или его ближайшие советники настроены на самоубийство".

Детали: В другом сообщении генерал заверил, что США непременно ответили бы в случае применения Россией ядерного оружия, ведь "Китай, Северная Корея и Иран наблюдают за этим".

"Если мы не отвечаем, они смелее. Ответ не обязательно будет ядерным", – отметил Ходжес.

