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Генерал США оценил риск использования Россией ядерного оружия

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 05:36
Генерал США оценил риск использования Россией ядерного оружия
Ходжес, фото: mk.usembassy.gov

Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что применение ядерного оружия Россией маловероятно.

Источник: Ходжес в Twitter

Прямая речь: "Есть риск использования Кремлем ядерного оружия в этой ситуации, но я думаю, что это маловероятно.

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… и я не думаю, что Путин или его ближайшие советники настроены на самоубийство".

Детали: В другом сообщении генерал заверил, что США непременно ответили бы в случае применения Россией ядерного оружия, ведь "Китай, Северная Корея и Иран наблюдают за этим".

"Если мы не отвечаем, они смелее. Ответ не обязательно будет ядерным", – отметил Ходжес.

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Темы: СШАвойнаРосcияядерное оружие
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