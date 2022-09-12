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Генерал США оцінив ризик використання Росією ядерної зброї

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 05:36
Генерал США оцінив ризик використання Росією ядерної зброї
Ходжес, фото: mk.usembassy.gov

Колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес вважає, що застосування ядерної зброї Росією є малоймовірним.

Джерело: Ходжес у Twitter

Пряма мова: "Є ризик використання Кремлем ядерної зброї в цій ситуації, але я думаю, що це малоймовірно.

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… і я не думаю, що Путін чи його найближчі радники налаштовані на самогубство".

Деталі: В іншому дописі генерал запевнив, що США неодмінно відповіли б у разі застосування Росією ядерної зброї, адже "Китай, Північна Корея та Іран спостерігають за цим".

"Якщо ми не відповідаємо, вони сміливіші. Відповідь не обов'язково буде ядерною", – зазначив Ходжес.

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Теми: СШАвійнаРосіяядерна зброя
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