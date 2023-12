Генерал США оцінив ризик використання Росією ядерної зброї

Колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес вважає, що застосування ядерної зброї Росією є малоймовірним.

Джерело: Ходжес у Twitter

Пряма мова: "Є ризик використання Кремлем ядерної зброї в цій ситуації, але я думаю, що це малоймовірно.

… і я не думаю, що Путін чи його найближчі радники налаштовані на самогубство".

Деталі: В іншому дописі генерал запевнив, що США неодмінно відповіли б у разі застосування Росією ядерної зброї, адже "Китай, Північна Корея та Іран спостерігають за цим".

"Якщо ми не відповідаємо, вони сміливіші. Відповідь не обов'язково буде ядерною", – зазначив Ходжес.

There is risk of Kremlin using a nuke in this situation but I think it's unlikely. There is no real battlefield advantage to be gained, it would be impossible for US to stay out/not respond, and I don't think Putin or his closest advisors are suicidal. @mccaffreyr3 @tomricks1 https://t.co/ADtqTGybg7