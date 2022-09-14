Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело "Стены" Яценюка: с трех подозреваемых сняли часть обвинений, тяжкие остаются

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 11:37
иллюстративное фото ГПСУ

14 сентября в Высшем антикоррупционном суде завершилось подготовительное судебное заседание по делу о вероятном завладении более 16 млн грн из государственного бюджета, назначенных на инженерно-техническое обустройство украинско-российской границы.

Источник: пресс-служба ВАКС, собеседник УП, знакомый с судебным процессом

Детали: Коллегия судей ВАКС установила, что обвинительный акт отвечает требованиям уголовного процессуального закона.

Кроме этого в отношении трех из пяти фигурантов было закрыто уголовное производство по их обвинению в совершении нетяжкого преступления – внесение в официальные документы заведомо ложных сведений - в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

В то же время производство в части обвинения этих же фигурантов за совершение особо тяжкого преступления – завладение средствами из государственного бюджета Украины в сумме более 16 млн грн – будет предметом дальнейшего судебного разбирательства.

По данным источника УП, 5 фигурантов этого производства – Вячеслав Майданович (старший офицер производственно-технического отделения первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ), Вячеслав Бондарь, Александр Кашуба, Владимир Палка и Александр Хвищук.

Теперь в этом производстве суд переходит к рассмотрению дела по существу.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Коррупционные дыры в "Стене Яценюка"

Предыстория:

  • Одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией в 2014 году был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он отмечал, что их назначение - сформировать первую линию обороны и дать возможность регулярной армии прийти на помощь.
  • НАБУ занималось расследованием возможного хищения денег на проекте "Стена" с марта 2016 года.В июле 2017 года ГПУ заявила об обнаружении схемы растраты и присвоения бюджетных средств в ходе строительства проекта "Стена" на границе с Россией.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по растрате госсредств, выделенных на обустройство стены на украинско-российской границе в 2019 году.
  • Обвинение по факту растраты госсредств было предъявлено 3 должностным лицам Государственной пограничной службы, 3 директорам фирм подрядчиков и 2 посредникам, всего - 8 человек. Следствие установило, что должностные лица ГПСУ при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности нанесли ущерб государству на общую сумму 16 688 496,31 грн.
  • В марте 2020 года за производство взялся новосозданный Высший антикоррупционный суд.
  • По данным УП, сейчас в этом деле - три отдельных производства.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: границакоррупцияАнтикоррупционный суд
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Шольц: Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине

обновлено от 19:21, видео Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: повредили гидротехнические сооружения

Почти 400 населенных пунктов за неделю – Минобороны о контрнаступлении на Харьковщине

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов поддерживать территориальную целостность Казахстана

Дело о хищении $500 тысяч: Минобороны прокомментировало обыски у своего чиновника

аудиоСтоличный судья ждал, чтобы его "освободили" оккупанты: СБУ разоблачила, но задержать не может

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

граница
Сейм Литвы продлил чрезвычайное положение и закрыл въезд в страну для россиян
На границе поймали двух беглецов в Молдову: пограничники учуяли аромат духов
В Харьковской области задержали российского артиллериста из Калининграда
Последние новости
01:27
фотоНи один бункер не защитит российских военных преступников от наказания – Резников
00:55
ОбновленоВ Кировоградской области сработала ПВО
00:46
Белый дом обсуждает с Конгрессом санкции против России, аналогичные объявлению ее спонсором терроризма
00:22
Россияне снова ударили по Харькову – облсовет
00:12
Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов
00:06
Сейм Польши требует от Германии компенсации за Вторую мировую и планирует то же в отношении РФ
23:43
В Конгрессе США снова предлагают объявить РФ спонсором терроризма
23:34
Россияне обстреляли Сумщину – 43 прилета
23:04
Кулеба презентовал литовскому и ирландскому коллегам проект гарантий безопасности для Украины
23:01
Из Львова во вторник вылетел коммерческий самолет Wizzair
Все новости...