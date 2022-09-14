Дело "Стены" Яценюка: с трех подозреваемых сняли часть обвинений, тяжкие остаются

14 сентября в Высшем антикоррупционном суде завершилось подготовительное судебное заседание по делу о вероятном завладении более 16 млн грн из государственного бюджета, назначенных на инженерно-техническое обустройство украинско-российской границы.

Источник: пресс-служба ВАКС, собеседник УП, знакомый с судебным процессом

Детали: Коллегия судей ВАКС установила, что обвинительный акт отвечает требованиям уголовного процессуального закона.

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Кроме этого в отношении трех из пяти фигурантов было закрыто уголовное производство по их обвинению в совершении нетяжкого преступления – внесение в официальные документы заведомо ложных сведений - в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

В то же время производство в части обвинения этих же фигурантов за совершение особо тяжкого преступления – завладение средствами из государственного бюджета Украины в сумме более 16 млн грн – будет предметом дальнейшего судебного разбирательства.

По данным источника УП, 5 фигурантов этого производства – Вячеслав Майданович (старший офицер производственно-технического отделения первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ), Вячеслав Бондарь, Александр Кашуба, Владимир Палка и Александр Хвищук.

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Теперь в этом производстве суд переходит к рассмотрению дела по существу.

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