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Дело "Стены" Яценюка: с трех подозреваемых сняли часть обвинений, тяжкие остаются

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 11:37
Дело Стены Яценюка: с трех подозреваемых сняли часть обвинений, тяжкие остаются
иллюстративное фото ГПСУ

14 сентября в Высшем антикоррупционном суде завершилось подготовительное судебное заседание по делу о вероятном завладении более 16 млн грн из государственного бюджета, назначенных на инженерно-техническое обустройство украинско-российской границы.

Источник: пресс-служба ВАКС, собеседник УП, знакомый с судебным процессом

Детали: Коллегия судей ВАКС установила, что обвинительный акт отвечает требованиям уголовного процессуального закона.

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Кроме этого в отношении трех из пяти фигурантов было закрыто уголовное производство по их обвинению в совершении нетяжкого преступления – внесение в официальные документы заведомо ложных сведений - в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

В то же время производство в части обвинения этих же фигурантов за совершение особо тяжкого преступления – завладение средствами из государственного бюджета Украины в сумме более 16 млн грн – будет предметом дальнейшего судебного разбирательства.

По данным источника УП, 5 фигурантов этого производства – Вячеслав Майданович (старший офицер производственно-технического отделения первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ), Вячеслав Бондарь, Александр Кашуба, Владимир Палка и Александр Хвищук.

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Теперь в этом производстве суд переходит к рассмотрению дела по существу.

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Предыстория:

  • Одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией в 2014 году был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он отмечал, что их назначение - сформировать первую линию обороны и дать возможность регулярной армии прийти на помощь.
  • НАБУ занималось расследованием возможного хищения денег на проекте "Стена" с марта 2016 года.В июле 2017 года ГПУ заявила об обнаружении схемы растраты и присвоения бюджетных средств в ходе строительства проекта "Стена" на границе с Россией.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по растрате госсредств, выделенных на обустройство стены на украинско-российской границе в 2019 году.
  • Обвинение по факту растраты госсредств было предъявлено 3 должностным лицам Государственной пограничной службы, 3 директорам фирм подрядчиков и 2 посредникам, всего - 8 человек. Следствие установило, что должностные лица ГПСУ при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности нанесли ущерб государству на общую сумму 16 688 496,31 грн.
  • В марте 2020 года за производство взялся новосозданный Высший антикоррупционный суд.
  • По данным УП, сейчас в этом деле - три отдельных производства.

Темы: границакоррупцияАнтикоррупционный суд
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