Справа "Стіни" Яценюка: з трьох підозрюваних зняли частину обвинувачень, тяжкі лишаються

14 вересня у Вищому антикорупційному суді завершилось підготовче судове засідання у справі щодо ймовірного заволодіння понад 16 млн грн із державного бюджету, призначених на інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону.

Джерело: пресслужба ВАКС, співрозмовник УП, обізнаний із судовим процесом

Деталі: Колегія суддів ВАКС встановила, що обвинувальний акт відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

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Крім цього щодо трьох із п’яти фігурантів було закрито кримінальне провадження в частині їх обвинувачення у вчиненні нетяжкого злочину – внесення до офіційних документів завідомо неправдивих даних у зв’язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Водночас провадження в частині обвинувачення цих же фігурантів за вчинення особливо тяжкого злочину – заволодіння коштами з державного бюджету України в сумі понад 16 млн грн - буде предметом подальшого судового розгляду.

За даними джерела УП, 5 фігурантів цього провадження це - В’ячеслав Майданович (старший офіцер виробничо-технічного відділення першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ), В’ячеслав Бондар, Олександр Кашуба, Володимир Палка та Олександр Хвіщук.

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Тепер у цьому провадженні суд переходить до розгляду справи по суті.

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