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Справа "Стіни" Яценюка: з трьох підозрюваних зняли частину обвинувачень, тяжкі лишаються

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 11:37
ілюстративне фото ДПСУ

14 вересня у Вищому антикорупційному суді завершилось підготовче судове засідання у справі щодо ймовірного заволодіння понад 16 млн грн із державного бюджету, призначених на інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону.

Джерело: пресслужба ВАКС, співрозмовник УП, обізнаний із судовим процесом

Деталі: Колегія суддів ВАКС встановила, що обвинувальний акт відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Крім цього щодо трьох із п’яти фігурантів було закрито кримінальне провадження в частині їх обвинувачення у вчиненні нетяжкого злочину – внесення до офіційних документів завідомо неправдивих даних у зв’язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Водночас провадження в частині обвинувачення цих же фігурантів за вчинення особливо тяжкого злочину – заволодіння коштами з державного бюджету України в сумі понад 16 млн грн - буде предметом подальшого судового розгляду.

За даними джерела УП, 5 фігурантів цього провадження це - В’ячеслав Майданович (старший офіцер виробничо-технічного відділення першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ), В’ячеслав Бондар, Олександр Кашуба, Володимир Палка та Олександр Хвіщук.

Тепер у цьому провадженні суд переходить до розгляду справи по суті.

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Передісторія:

  • Одним з ідеологів побудови укріплень на кордоні з Росією у 2014 році був тодішній прем'єр Арсеній Яценюк. Він зазначав, що їх призначення – сформувати першу лінію оборони і дати можливість регулярній армії прийти на допомогу.
  • НАБУ займалось розслідуванням можливого розкрадання грошей на проекті "Стіна" з березня 2016 року. В липні 2017 року ГПУ заявило про виявлення схеми розтрати і присвоєння бюджетних коштів в ході будівництва проекту "Стіна" на кордоні з Росією.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала в суд обвинувальний акт щодо розтрати держкоштів, виділених на облаштування стіни на українсько-російському кордоні в 2019 році.
  • Обвинувачення за фактом розтрати держкоштів було пред’явлено 3 посадовим особам Державної прикордонної служби, 3 директорам фірм підрядників та 2 посередникам, загалом - 8 осіб. Слідство встановило, що посадовці ДПСУ, за пособництва та співучасті із суб’єктами господарської діяльності спричинили збитки державі на загальну суму 16 688 496,31 грн.
  • У березні 2020 року за провадження взявся новостворений Вищий антикорупційний суд.
  • За даними УП, наразі в цій справі - три окремі провадження.

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Теми: кордонкорупціяАнтикорупційний суд
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